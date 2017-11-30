Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Eto
9 film vizyona girecek
9 film vizyona girecek
Taraftarın ilgisi arttı
Taraftarın ilgisi arttı
Hazine ona emanet
Hazine ona emanet
Antalya'da kuvvetli yağış
Antalya'da kuvvetli yağış
İslami finans hızlı büyüyor
İslami finans hızlı büyüyor

Honduras'taki devlet başkanı seçimi

- Pazar günü yapılan seçimde oyların yüzde 90'ının sayıldığı, Hernandez'in oyların yüzde 42,6'sını, Nasralla'nın ise yüzde 41,6'sını aldığını bildirdi - Muhalif aday Salvador Nasralla, seçime hile karıştırıldığını iddia ederek sonucu tanımayacağını açıkladı, bunun üzerine Hasralla destekçileri gösteri düzenlendi

Honduras'taki devlet başkanı seçimi

TEGUCIGALPA (AA) - Orta Amerika ülkesi Honduras’ta, hafta sonu yapılan devlet başkanı seçimine hile karıştırıldığı iddiaları ülkeyi karıştırdı.

Muhalif aday Salvador Nasralla'nın pazartesi seçimi yüzde 5 farkla önde götürdüğü ancak aynı gün teknik bir arızadan dolayı oy sayımının birkaç saatliğine durduğu açıklanması üzerine başlayan protestolar devam ediyor.

İki aday arasındaki oy farkının giderek azalması ve akabinde iktidardaki Ulusal Partinin adayı mevcut Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in, göreve yeniden seçildiğini açıklaması, seçimlerde hile yapıldığı iddialarını artırdı.

Nasralla, resmi seçim sonuçları tanımayacağını açıkladı, seçim kurulu yetkililerini protesto eden destekçileri de bazı yolları trafiği kapatıp, lastikleri ateşe verdi.

Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Diktatörlüğe Karşı Birleşik Muhalefet isimli koalisyonunun lideri Nasralla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destekçilerine protestoları barışçıl şekilde sürdürmeleri çağrısında bulundu.

Seçimi üçüncü sırada götüren Liberal Parti adayı Luis Zelaya da destekçilerine "demokrasiyi savunmaları" çağrısı yaptı.

Seçim kurulu yetkilileri, bugün itibarıyla oyların yüzde 90'ının sayıldığını, Hernandez'in oyların yüzde 42,6'sını, Nasralla'nın ise yüzde 41,6'sını aldığını bildirdi.

Başkentteki bazı okul ve üniversiteler, hafta sonuna kadar eğitime ara verildiğini duyurdu.

Her iki aday da kendisinin zafer kazandığını ileri sürüyor.

Nasralla ve Hernandez, dün, nihai sonuçlara saygı göstereceklerine dair belge imzalamış ancak oy sayımının yapıldığı bilgisayarda arıza çıktığının duyurulmasının ardından Nasralla, belgenin "geçerliliği olmadığını" söylemiş ve destekçilerini protestoya çağırmıştı.

Honduras’ta, 2013'te yapılan devlet başkanı seçimlerinde Juan Orlando Hernandez oyların yaklaşık yüzde 36,5'ini alarak seçimi kazanmış, muhalefetin adayı Xiomara Castro ise hile yapıldığını iddia ederek sonucunu tanımayacağını açıklamıştı.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HondurasJuan Orlando HernandezSalvador Nasralla
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5