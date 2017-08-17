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Hong Kong'da bağımsızlık yanlılarına hapis cezası

- Hong Kong'da 2014 yılındaki Şemsiye Devrimi hareketine karışan 3 bağımsızlık yanlısına 6 ila 8 ay hapis cezası verildi

Hong Kong'da bağımsızlık yanlılarına hapis cezası

PEKİN (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2014 yılında düzenlenen, "Şemsiye Devrimi" adı verilen protestolara katılan bağımsızlık yanlısı 3 kişi, 6 ila 8 ay hapis cezalarına çarptırıldı.

South China Morning Post’un haberine göre, bölgedeki Yüksek Mahkeme, “Occupy Central” sloganıyla başlayan olayları yasa dışı organize ettikleri ve başkalarını da eyleme teşvik ettikleri gerekçesiyle Joshua Wong Chi-fung’a 6, Nathan Law Kwun-Chun’a 8, Alex Chow Yong-kang’a 7 ay hapis cezası verdi. ​

- Şemsiye Devrimi

Çin, Ağustos 2014'te Hong Kong halkının 2017'de yapılması planlanan seçimde kendi liderlerini seçebileceğini ancak adayların geniş temsilli bir komite tarafından belirleneceğini açıklamıştı. Bunun üzerine bağımsızlık yanlıları, Hong Kong'da gösteriler düzenlemişti.

"Occupy Central” sloganıyla başlayan olaylar, göstericilerin polisin kullandığı göz yaşartıcı gaza karşı kendilerini korumak için şemsiye açması nedeniyle uluslararası kamuoyunda "Şemsiye Devrimi" olarak adlandırılmıştı.

Çin'den bağımsızlığı savunanlar, kademeli seçim sisteminin yerine bölgede evrensel standartlarda seçimlerin yapılmasını savunuyor.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
çinHong Kong Özel İdari BölgesiŞemsiye Devrimi
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