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Hong Kong'da bağımsızlık yanlılarına verilen hapis cezası

- Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Lam, 2014'teki Şemsiye Devrimi hareketine karışan 3 kişiye verilen hapis cezasında siyasi müdahale iddialarını reddetti

Hong Kong'da bağımsızlık yanlılarına verilen hapis cezası

HONG KONG (AA) - Hong Kong Özel İdari Bölgesi "Baş Yöneticisi" Carrie Lam, 2014'teki "Şemsiye Devrimi" protestolarına katılan 3 kişinin hapis cezası almasında siyasi müdahale olduğu iddialarını reddetti.

On binlerce kişinin, bağımsızlık yanlısı 3 protestocuya verilen hapis cezasını protesto için toplanmasının ardından açıklama yapan Lam, "Mahkemelerimiz, yargı yetkilerini herhangi bir müdahaleden uzak, bağımsız şekilde kullanır." dedi.

Lam, yürütülen kovuşturmada, mahkeme kararının yeniden incelenmesinde ve mahkemenin verdiği kararda kesinlikle siyasi müdahale olmadığını ifade etti.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bir üst mahkeme, daha önce 3 aktivistin hapse girmesini engelleyen kararı bozmuş ve 17 Ağustos'ta, 2014'te “Occupy Central” sloganıyla başlayan olayları yasa dışı organize ettikleri ve başkalarını da eyleme teşvik ettikleri gerekçesiyle Joshua Wong Chi-fung’a 6, Alex Chow Yong-kang’a 7 ve Nathan Law Kwun-Chun’a 8 ay hapis cezası vermişti.

- Şemsiye Devrimi

Çin, Ağustos 2014'te Hong Kong halkının 2017'de yapılması planlanan seçimde kendi liderlerini seçebileceğini ancak adayların geniş temsilli bir komite tarafından belirleneceğini açıklamıştı. Bunun üzerine bağımsızlık yanlıları, Hong Kong'da gösteriler düzenlemişti.

"Occupy Central” sloganıyla başlayan olaylar, göstericilerin polisin kullandığı göz yaşartıcı gaza karşı kendilerini korumak için şemsiye açması nedeniyle uluslararası kamuoyunda "Şemsiye Devrimi" olarak adlandırılmıştı.

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Carrie LamHong KongŞemsiye Devrimi
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