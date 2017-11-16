ANTALYA (AA) - ALİ RIZA AKKIR - Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşanan aşırı yağış, sel ve hortumda villası hasar gören Yaşar Kınalı, "Evin camları birden patladı. İçeriye taşlar, kayalar yağmaya başladı. Bina yerinden sallandı. Hortumun bizi binayla bir yerlere götürdüğünü düşündüm." dedi.

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Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde etkili olan aşırı yağış, sel ve hortumun ardından bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

#Antalya'yı şiddetli yağış, fırtına ve hortum vurdu https://t.co/wUPDzIVHNb pic.twitter.com/oJx4p10ldS

— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) November 14, 2017

Meis Adası ile Kaş arasında kendini hissettiren hortum, fırtına şeklinde aşırı yağışla Çukurbağ Yarımadası'nın güney kesimlerini etkisi altına aldı. Yarımadadaki milyon lira değerindeki yaklaşık 30 villada hasar oluştu. Olaya şahit olanlar, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Mahalle sakinlerinden Yaşar Kınalı, hortum olmadan önce yağmur ve dolu yağdığını daha sonra büyük bir gürültü koptuğunu söyledi.

Yaşananlardan dolayı çok korktuklarını vurgulayan Kınalı, "Evin camları birden patladı. İçeriye taşlar, kayalar yağmaya başladı. Bina yerinden sallandı. Hortumun bizi binayla bir yerlere götürdüğünü düşündüm." dedi.

Her şeyin darmadağın olduğunu aktaran Kınalı, kullanabilecek hiçbir şeyleri kalmadığını kaydetti.ü

"Evin içerisinde bizimle birlikte her şey uçuştu"

Kınalı'nın eşi Erol Kınalı ise hayatında ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını, yaşananları anlatmaya kelimelerin yetersiz kalacağını dile getirdi.

Kirada kaldığı villa kullanılamaz hale gelen Hülya Büyükbay, yağışla aniden camların patladığını, cam parçalarının ve taşların üzerilerine geldiğini ifade etti.

Olayın bir dakikadan kısa sürdüğünü, evin içerisinde savrulduklarını belirten Büyükbay, şöyle konuştu:

"Evin içerisinde bizimle birlikte her şey uçuştu. Bir dakikadan az sürmesine rağmen bu kadar hasar meydana geldi. 3-5 dakika sürseydi hiçbir şansımız kalmazdı. Olay sırasında ben de hafif yaralandım. Kapı ve dolap kapıları uçtu. Duvarlar bile yıkıldı."

Kiracısı "ev patladı" diye aramış

Mahalle sakinlerinden Mustafa Karabaş, olayın ardından telefonla arayan kiracısının "ev patladı" dediğini ve hiçbir şey anlayamadığını söyledi.

Hemen evinin bulunduğu yere geldiklerini anlatan Karabaş, şunları kaydetti:

"Mahallenin yolunda her yer darmadağındı. Yolda zorlukla ilerledik. Eve geldiğimizde şok olduk. Hakikaten ev patlamış gibiydi. Ne cam ne çerçeve hiçbir şey kalmamıştı. Allah'tan arkadaşlarımız hafif yaralanmış. Çok ciddi bir şey yaşadıklarını gördüm. Onları alıp hastaneye götürdüm."