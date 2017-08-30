NEW YORK (AA) - Harvey kasırgasının vurduğu ABD'nin Houston kentinde "kilisenin kapılarını afetzedelere kapattığı" iddiasıyla papaz Joel Osteen'a sosyal medyadan tepki yağıyor. Bölgeyi 25 Ağustos'tan bu yana etkisi altına alan kasırga nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının artmasından endişe edilirken, bölge halkı, sosyal medyada başlayan bir tartışmayla papaz Osteen'a tepki gösteriyor.Houston'da çok sayıda kilise, cami, okul, spor kompleksi ve toplum merkezi kapılarını afetzedelere açmasına rağmen Lakewood Kilisesinin papazı 54 yaşındaki Osteen, "kilisenin kapılarını afetzedelere kapattığı" iddiaları nedeniyle tepkilerin odağına yerleşti.

16 bin 800 kişi kapasiteli olup "mega" kilise olarak da bilinen ibadet merkezinin papazı Osteen'ın, kilisenin Facebook sayfasında paylaştığı, "sel nedeniyle kiliseye ulaşım yok" mesajı, papazın, "kilisenin kapılarını afetzedelere kapattığı" tartışmalarına yol açtı.

Osteen ise eşiyle birlikte afetzedelere dua ettiğini, kilisesinin kapılarını onlara kapatmadığını ileri sürdü.

- Müslüman gençlik grubundan gönüllü hizmet

Bu arada, camiler afetzedelere kapılarını açarak, gönüllü olarak bölgeye temel ihtiyaç malzemeleri dağıtıyor.

ABD'de kökleri 1930'lara kadar giden Ahmediyye Müslümanlarının kurduğu insani ilişkiler yardım grubu Ahmediyye Müslüman Gençlik üyesi yaklaşık 150 kişi, Houston'da afetzedeler için gıda ve su gibi temel ihtiyaç malzemeleri dağıttı.

Grup sorumlusu Madeel Abdullah, 700'den fazla üyelerinin fırtınadan etkilendiğini dile getirerek, "Gönüllü üyelerimiz zarar gören herkesle ilgileniyor. Afetzedelere, yiyecek ve su gibi temel ihtiyaç malzemeleri sağlıyoruz." dedi.

- "Afetler din ya da ırk bilmez"

Amerika İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) İcra Direktörü Nihad Awad da yaptığı açıklamada, afetzedeler için ülke genelinde başlatılan yardım kampanyasına tüm Müslümanların destek vermesi çağrısında bulundu.Awad, "Bütün Müslüman Amerikalılara ve diğer tüm Amerikalılara, Harvey kasırgasından etkinlenenlere yapabilecekleri ne yardım varsa yapmaları çağrısında bulunuyoruz. Doğal afetler, hiçbir din ya da ırk tanımaz." ifadelerini kullandı.

Awad, yardımın Salvation Army ve Kızılhaç gibi kuruluşların yanı sıra United Muslim Relief, Islamic Relief, ICNA Relief, Baitulmaal (Beytülmal) ve Zakat Foundation (Zekat Vakfı) gibi İslami kuruluşlara da yapılabileceğini kaydetti.

Öte yandan, ABD'li teknoloji devlerinden Apple, iTunes üzerinden toplamaya başladığı bağışları Amerikan Kızılhaçı’na ulaştırılacak.