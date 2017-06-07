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HSK'da görev dağılımı yapıldı

- HSK Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığına Yılmaz, 1. Daire Başkanlığına ise Koç seçildi

HSK'da görev dağılımı yapıldı

ANKARA (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığına Mehmet Yılmaz, 1. Daire Başkanlığına ise Halil Koç seçildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki HSK Genel Kurulu'nun ilk toplantısında üyelerin dairelere dağılımı, daire başkanları ve HSK Başkanvekili seçimi yapıldı.

Buna göre, 1. Daire Başkanlığına Halil Koç, üyeliklere Kenan İpek, Yaşar Şimşek, Mehmet Akif Ekinci, Hüseyin Şahin ve Hamit Kocabey seçildi.

HSK Başkanvekilliğine ve 2. Daire Başkanlığına Mehmet Yılmaz getirilirken, 2. Daire, Alp Arslan, Mehmet Ademoğlu, Cafer Ergen, Songül Yazar, Ali Cengiz Köseoğlu'ndan oluştu.

Anayasa değişikliğiyle iki daire halinde çalışması kararlaştırılan HSK'da, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 3. Dairesinin görevleri ise 1. ve 2. Daire arasında paylaştırıldı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 16 Nisan'daki halk oylamasına ilişkin kesin sonuçları içeren kararının 28 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından anayasa değişikliğinde yer alan yüksek yargıyla ilgili düzenlemeler yürürlüğe girmişti.

Anayasa değişikliğiyle, 22 üye ve 3 daireden oluşan HSYK yapısı değişmiş, düzenlemeyle HSYK'nın adı "Hakimler ve Savcılar Kurulu" olmuştu. HSK'nın, genel kurul ve iki daire halinde 13 üyeyle çalışması kararlaştırılmıştı.


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