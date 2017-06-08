HSK'dan Yargıtay üyeliğine seçme kararı

ANKARA (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Yakup Ata, Yargıtay üyeliğine seçildi.
HSK Genel Kurulunun Yargıtay üyeliğine seçme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Yakup Ata'nın Yargıtay üyeliğine seçilmesine karar verildi.
08 Haziran 2017 Perşembe 02:33
ANKARA (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Yakup Ata, Yargıtay üyeliğine seçildi.
HSK Genel Kurulunun Yargıtay üyeliğine seçme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Yakup Ata'nın Yargıtay üyeliğine seçilmesine karar verildi.