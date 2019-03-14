Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya moda istanbul ithalat
Uzaya araç gönderecek
Uzaya araç gönderecek
Mühendis kafası
Mühendis kafası
100 bin istihdam hedefi
100 bin istihdam hedefi
Binlerce işçi çıkaracak
Binlerce işçi çıkaracak
MIPIM'de çok iyi çalıştı
MIPIM'de çok iyi çalıştı

Huawei avukatları "İran'a yaptırımları delme" suçlamasını reddetti

NEW YORK (AA) - Çinli teknoloji firması Huawei, ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği yönündeki iddiaları reddetti. ABD basınında yer alan haberlere göre, Huawei hakkında çeşitli suçlamalardan açılan davanın duruşması New York'taki...

Huawei avukatları
banner17

NEW YORK (AA) - Çinli teknoloji firması Huawei, ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği yönündeki iddiaları reddetti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Huawei hakkında çeşitli suçlamalardan açılan davanın duruşması New York'taki federal mahkemede görüldü.

Mahkemede, Huawei'nin avukatları şirketin ABD'nin İran'a yaptırımlarını deldiğine ilişkin suçlamaları reddetti.

Ayrıca avukatlar, Çinli teknoloji şirketi hakkındaki "İran yaptırımları ile ilgili soruşturmada adaleti engelleme" suçlamasını da kabul etmedi.

Mahkemede, hakkında İran ile ilgili benzer suçlamalar bulunan Huawei'nin sahibi Rın Cıngfey'in kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou hakkında açıklama yapılmadı.

Bir sonraki duruşma 4 Nisan'da görülecek.

- Huawei krizi

Mıng Vancou, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada’nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı. 3 gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng'ın ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

Mıng'ın tutuklanmasından sonra Çin, Kanadalı eski bir diplomat olan Michael Kovrig ile iş adamı Michael Spavor’u, ulusal güvenliği tehlikeye atan faaliyetlerde bulunma iddiasıyla tutuklamıştı. Çin ayrıca, uyuşturucu kaçakçılığı davasından, 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak ölüm cezasına mahkum etmişti.

Kanada Federal Adalet Bakanlığı, 2 Mart'ta Mıng Vancou'nun ABD'ye iade sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.

Huawei Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dönüşümlü CEO'su Guo Ping, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD Senatosunun şirketin ürünlerine yönelik yasağı destekleyecek bir kanıt sunamadığını belirtmiş ve Teksas'taki bir federal mahkemede ABD hükümetine dava açtıklarını duyurmuştu.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HuaweiIranNew YorkSuçlamaYaptırım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5