Huawei Deneyim Mağazası İstinyePark’ta açıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de ikinci ve İstanbul’da ilk olan İstinyePark Huawei Deneyim Mağazası,İstanbulluların yoğun ilgisiyle açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de ikinci ve İstanbul’da ilk olan İstinyePark Huawei Deneyim Mağazası, İstanbullu Huawei severlerin yoğun ilgisi ile kapılarını müşterilerine açtı. 500’den fazla kişinin açılış için sıra beklediği Huawei Deneyim Mağazası, İstinyePark tarihinin en kalabalık ve görkemli mağaza açılışlarından birini yaşadı.

Mobil fotoğrafçılıkta devrim yaratan HUAWEI’nin yeni P30 Serisi, İstinyePark HUAWEI Deneyim Mağazası’nda tüketiciler ile buluştu. HUAWEI SuperSpectrum Sensörlü 40MP ana kamera, 20MP ultra geniş açılı kamera, 8MP telefoto kamera, HUAWEI Uçuş Süresi (TOF) Kamerası ve yeni bir Leica Dörtlü Kamera sistemi ile donatılan HUAWEI P30 Pro, kullanıcıların fotoğrafçılık anlayışlarını değiştiriyor.

Sensör teknolojisindeki temel değişim ile birlikte daha büyük piksellerin kullanımıyla elde edilen çok çeşitli senaryolarda ve aydınlatma koşullarında olağanüstü fotoğraf ve video çekimi kabiliyetlerini kullanıcılar İstinyePark HUAWEI Deneyim Mağazası’nda deneyimleme fırsatı buluyor.

Mağaza içerisinde bulunan deneyim alanları, kullanıcıların Huawei akıllı telefonların performanslarını kendi telefonları ile karşılaştırmalarına da olanak sağlıyor. Düşük ışık, geniş açı ve portre fotoğrafların çekilmesi için özel olarak tasarlanan alanlar, teknoloji meraklılarını mağaza içerisinde bir fotoğrafçılık yolculuğuna çıkarıyor.

Deneyim Mağazası’ndan HUAWEI’nin en yeni ve gelişmiş akıllı telefon modelleri olan P30 ve P30 Pro alan tüketicilere stoklarla sınırlı olmak üzere 21 Nisan 2019'a kadar WATCH GT akıllı saat hediye ediliyor. Ayrıca satın alma sırasında HUAWEI HiCare üzerinden kayıt yaptıran kullanıcılar, 3 ay süreli ekran garantisi elde ediyor. 6-7 Nisan tarihlerinde geçerli olacak yüzde 20 indirim ise, P30 serisi haricindeki tüm Huawei ürünlerini kapsıyor.

Huawei İstanbul İstinyePark Deneyim Mağazası’nın açılışına ilişkin değerlendirmede bulunan Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, şunları kaydetti:

“Huawei Tüketici Elektroniği olarak Türk tüketicilerin ürünlerimizi deneyimlemesini son derece önemsiyoruz. 2019 yılında kendi mağazalarımızla tüketicilere ulaşmaya başladık. Şubat ayında İzmir MaviBahçe’de açtığımız ilk Deneyim Mağazamızın ardından ikinci mağazamızı İstanbul’da İstinyePark’ta hizmete açacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.

İstinyePark Deneyim Mağazamızda tüketiciler başta Türkiye’de bugün satışa sunmaya başladığımız P30 Serisi olmak üzere tüm akıllı telefonlarımızı ve diğer ürünlerimizi konforlu bir ortamda daha yakından inceleme ve deneyimleme fırsatı bulacaklar. Son dönemde pazar payımızın yüzde 29,7’ye çıkması, Türkiye’nin Huawei’ye olan yoğun ilgisini göstermesi açısından bizim için önemli. İstanbullu tüketicilerin de İstinyePark mağazamıza büyük ilgi göstermesini bekliyoruz.”