Huawei, en yeni akıllı şehir çözümlerini tanıttı

Türkiye'nin her bölgesinden 150 belediyenin katıldığı etkinlikte, kentsel dönüşüm, portföy yönetimi hizmetleri, yeni nesil akıllı ulaşım ve güvenlik, akıllı su ve enerji, akıllı atık ve çevre çözümleri, kurumsal finansman, hibe ve destekler, akıllı şehir ekonomisi hizmetleri ve altyapı ve taahhüt hizmetleri ile ilgili konular ele alındı.



"Akıllı Şehirler ve 5G ile yükselen Türkiye, Türkiye ve Çin'in önünde yeni bir kilometre taşıdır”



Huawei Türkiye Kurumsal Birim Genel Müdür Yardımcısı Liuhuaihua, kentleşmenin getirdiği sorunlara değinerek başladığı konuşmasında “Akıllı Şehirler ve 5G ile Türkiye'nin gelişmesine yardımcı olmak Türkiye ve Çin'in önünde yeni bir kilometre taşı görevini üstleniyor” dedi.



Yaptığı sunumda Huawei’nin yeni nesil akıllı şehir çözümlerini tanıtan Liuhuaihua, akıllı şehirlerin “Karar verme algoritmaları” sayesinde sunduğu fırsatlardan bahsetti. Karar verme algoritmaları ile Pekin'de vaka işleme sürelerinin 2 saatten 21 dakikaya düştüğünü vurgulayan Liuhuaihua, Shenzhen’de suç oranının büyük veri ve video analiz çözümleri sayesinde yüzde 29 oranında azaldığını ve ulaşımın da yapay zeka kullanılarak daha verimli hale getirildiğini belirtti.



Akıllı Şehir yolunda, Huawei her zaman Türkiye'nin yanında



Liuhuaihua konuşmasına şöyle devam etti: “Akıllı Şehir projeleri tüm dünyada birtakım zorluklar içeriyor. Bu noktada özellikle büyük ölçekli teslimat ve bakım deneyimine sahip güvenilir ve tecrübeli çözüm ortaklarına ihtiyaç duyuyoruz. Huawei olarak, 50'den fazla ülkede 200'den fazla akıllı şehir projesi portföyü de dahil olmak üzere birçok alanda başarı öyküsü olan global bir şirketiz.Bu global deneyimimizden edindiğimiz tüm bilgi birikimimizle, şirket olarak akıllı dönüşüm sürecinde her zaman Türkiye'ye eşlik etmeye devam edeceğiz.”