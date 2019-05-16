"Huawei Geleceğin Tohumları 2019" finalistleri belli oluyor

İSTANBUL (AA) - Huawei tarafından düzenlenen sosyal sorumluluk projesi "Geleceğin Tohumları 2019"un finalistleri 19 Mayıs'ta ilan edilecek.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Huawei'nin bugüne kadar dünya çapında 96’dan fazla üniversiteden, 30 binden fazla öğrencinin katıldığı “Geleceğin Tohumları – Seeds For the Future” küresel sosyal sorumluluk projesinde başvurular devam ederken, finale kalan 10 kişi 19 Mayıs'ta gerçekleşecek son mülakat sonrası belli olacak.

Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden 10 öğrencinin yer alacağı proje, 22 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Projeye katılmaya hak kazanacak öğrenciler, 19 Mayıs'ta gazeteci ve program yapımcısı Cem Seymen ile internet üzerinden canlı olarak yapacakları mülakat sonrasında belirlenecek.

Programda yer alacak Türk öğrenciler hem Çin’i yakından tanıma hem de Huawei'nin Shenzhen’deki merkezini yerinde görme ve burada bilgi teknolojileri eğitimi alma şansına sahip olacak.



Huawei'nin küresel çapta hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluk projelerinden biri olan Geleceğin Tohumları – Seeds For the Future'nin temel amaçları arasında; genç nüfusa farklı bir kültürel bakış açısı kazandırmak, gençlerin kariyer hedeflerine katkı sağlamak, Türkiye’de Huawei'nin teknoloji ve Ar-Ge’deki gücünün farkında olan marka elçileri yaratmak ve bilişim alanında nitelikli insan kaynakları profili oluşturulmasına destek olmak yer alıyor.



5'er kişilik 5 farklı sosyal mühendis takımından oluşan Geleceğin Tohumları 2019 adayları, 19 Mayıs'ta Kolektif House'ta öğlene kadar sürecek bir eğitim alacak ve aralarında gazeteci ve program yapımcısı Cem Seymen'in de yer aldığı jüriye projelerini sunacak. Mülakat programı, www.seedsforthefutureturkiye.com internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak ve yine bu site üzerinden duyurulacak.



Bu yıl gerçekleştirilecek organizasyon, Pekin’deki açılış töreniyle başlayacak. Öğrenciler, programın ilk haftasında Çin dili ve kültürünün yanı sıra, Çin Seddi, Yasak Şehir, Tiananmen Meydanı gibi Çin kültürünün önemli tarihi noktalarına ziyaretler gerçekleştirecek.

Öğrenciler, programın ikinci haftasında ise Shenzhen’de bulunan Huawei genel merkezinde, şirketin uluslararası iş kültürü, değerleri, iş çözümleri ve uçtan uca ürün gamını yerinde inceleme fırsatı ile beraber; gelecekteki iş yaşamlarına ışık tutacak deneyimler yaşama fırsatı da bulacak.

