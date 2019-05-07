Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya mersin barış
Toyota 2018-19 WEC Dünya Şampiyonluğu’nu garantiledi
Şampiyonluğu garantiledi
Huawei P30 lite yakında Türkiye’de
Yakında Türkiye’de
Talep toplandı
Talep toplandı
DHgate ile iş birliği
DHgate ile iş birliği
Milli ürüne milli lastik
Milli ürüne milli lastik

Huawei, MateBook 13'le sunduğu OneHop teknolojisiyle bilgisayar ve telefonu birleştirdi

- Huawei'nin MateBook 13'le birlikte sunduğu yeni paylaşım teknolojisi OneHop ile telefon ve bilgisayar arasında dosyaları paylaşmak, metinleri kopyalamak ve ekran görüntüsü almak kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor

Huawei, MateBook 13'le sunduğu OneHop teknolojisiyle bilgisayar ve telefonu birleştirdi
banner17

İSTANBUL (AA) - Huawei'nin MateBook 13'ler ile tüketicinin kullanımına sunduğu yeni paylaşım teknolojisi OneHop, bilgisayar ve telefonu birleştiriyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, NFC teknolojisi üzerine temellendirilen OneHop ile aynı cihaz üzerindeymiş gibi telefon ve bilgisayar arasında dosyaları paylaşmak, metinleri kopyalamak ve ekran görüntüsü almak kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

OneHop, Android işletim sistemli ve NFC bağlantı teknolojisine sahip Huawei modellerinde office dosyaları ve PDF gibi belgelerin yanı sıra fotoğraf, görüntü, metin ve videoları tek dokunuşla paylaşma imkanı sunuyor. Aynı zamanda, MateBook 13'e telefon ekranında bulunan içerikler tek dokunuşla aktarılabiliyor. Herhangi bir menü veya ek işlem gerektirmeyen bu aktarma teknolojisinin çalışması için NFC destekli Huawei marka akıllı telefonlar ile daha önce MateBook 13'ün eşleştirilmiş olması yeterli oluyor.

Dizüstü bilgisayar ekranındakileri anında kaydetmek isteyenler, kullandıkları Android telefonu sallayıp dizüstü bilgisayara dokundurarak ekranının 60 saniyelik kaydını otomatik olarak alabiliyor. Bu işlemle ekran görüntüleri doğrudan telefon üzerine kaydedilebiliyor.

PC Manager 9.1 ve üzeri yazılıma sahip Huawei MateBook 13, metin kopyalayıp yapıştırma özelliklerini de destekliyor. Aynı cihazmış gibi çalışan ürünlerin arasında metinler kopyalanıp yapıştırılabilirken, akıllı telefondan bilgisayara video aktarımı da desteklenen paylaşım özellikleri arasında bulunuyor.

FullView ekran, yüksek performans ve daha iyi bağlantı özelliklerini bir araya getiren Huawei MateBook 13, 5 bin 999 lira tavsiye edilen kullanıcı fiyatı ile tüketicilerle buluşuyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HuaweiMateBook 13OneHop
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5