Huawei’den 8,9 milyar dolarlık net kar

Huawei’nin net karı yıllık yüzde 25,1 artışla 8,9 milyar dolara ulaştı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei 2018 yılı finansal sonuçlar raporunu yayınladı. Rapora göre şirket, 2018 yılında önemli bir büyüme kaydetti.



Satış geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 artarak 107,5 milyar dolar seviyesine ulaşan Huawei’nin net karı ise yıllık yüzde 25,1 artışla 8,9 milyar dolara yükseldi.



Huawei 2018 yılında, AB Endüstriyel Ar-Ge Yatırım Puan Tablosu dünya sıralamasında beşinci sırada yer alarak Ar-Ge'ye 15,8 milyar dolar (satış gelirinin yüzde 14,1'i oranında) yatırım yaptı.



Son 10 yılda, Huawei'nin Ar-Ge harcaması 67 milyar dolardan fazla oldu. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayınlanan resmi verilere göre, Huawei 2018 yılında 5 bin 405 patent başvurusunda bulunarak dünya genelinde en çok patent başvurusunda bulunan şirket oldu.



“Dünyanın en iyi ağ bağlantılarını kurma yolunda ilerliyoruz”



Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Dönüşümlü Üst Yöneticisi (CEO) Guo Ping, şunları kaydetti: "Bilgi iletişim teknolojileri tüm sektörlerde hızla gelişiyor. Bu da dijital ekonominin arkasındaki itici güç olan dijital ve akıllı dönüşümü tetikliyor. Büyük ölçekli ticari dağıtımın yanı sıra 5G yeniliğine sürekli yatırım yapan Huawei olarak, dünyanın en iyi ağ bağlantılarını kurma yolunda ilerliyoruz. Bu süreç boyunca Huawei, güvenli ve yüksek kaliteli ürünler oluşturmak için tüm ilgili standartlara uymaya kesinlikle devam edecektir. Siber güvenlik ve kullanıcı gizliliğinin korunması her zaman en önemli gündem maddemiz olmuştur. Huawei ile çalışmayı seçen şirketlerin 5G döneminde en rekabetçi kuruluşlar olacağından eminiz. Huawei ile iş birliğinde olan ülkeler, bir sonraki dijital ekonomi büyüme dalgasında da avantajlar elde edeceklerdir."



Huawei, taşıyıcı iş alanında en yeni 5G ve SoftCOM AI çözümlerini piyasaya sunarak kullanımlarını ve bakımlarını mümkün olduğunca basit hale getirmeye odaklanıyor. Ayrıca Huawei, üst segment ev genişbant ürünleri ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi alanlarda devam eden yenilikleri takip ederek taşıyıcıların yeni büyüme fırsatlarını yakalamalarına da yardımcı oluyor. Huawei'nin sevkiyat satış gelirinin 2018 yılında da önceki yıl olduğu gibi yaklaşık 43,8 milyar dolar seviyesinde olduğu görülüyor.



Huawei, kurumsal alanda bulut, büyük veri, yapay zeka (AI) ve IoT çözümleri ile veri merkezleri, tüm flaş depolama ve WiFi için çeşitli ürünler sunmaya devam ediyor. Bu teknolojileri dijital platforma entegre ederek, akıllı, güvenli şehir ve kampüslerin inşasında teknolojik kolaylık sağlıyor. Müşterilerinin finans, ulaşım ve enerji sektörlerinde dijital dönüşümüne yardımcı olurken, 2018 yılında şirketin ticari faaliyetlerinden satış geliri yıllık yüzde 23,8 artışla 11 milyar dolar seviyesine ulaşmış oldu.



Huawei, bulut bilişimde, 160 bulut hizmeti özelinde 140 ayrı çözüme imza atarak 23 bölgede ve 40 alanda, dünya çapındaki tüm müşterilerine ortaklarıyla iş birliği içerisinde hizmet veriyor. İş ortaklarının sayısı 6 bini aşan Huawei, 10 ana sektörde, 200'den fazla projenin AI (yapay zeka) hizmetlerinde aktif olarak araştırmalarını sürdürüyor.



Tüketici iş biriminde Huawei, küresel akıllı telefon pazarındaki payını daha da arttırarak yüksek teknoloji cihazların konumunu da ileriye taşıyor. Ayrıca, tüm kullanıcı senaryoları için akıllı bir ekosistem oluşturulması konusunda büyük atılımlar yapan şirketin 2018 yılında tüketici birimi satış geliri yıllık yüzde 45,1 artışla 52,1 milyar dolar seviyesine ulaştı.