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Huawei'den çift görüşlü video modu güncellemesi

- Gelişmiş kamera teknolojilerinde öncü olan Huawei, yenilikçi özelliklerle birlikte kullanıcılarının video yaratıcılığını artırmaya devam ediyor

Huawei'den çift görüşlü video modu güncellemesi
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İSTANBUL (AA) - EMUI 9.1 ve B153 sürümünün dağıtılmasıyla birlikte Huawei, yenilikçi kamera özelliğini P30 ve P30 Pro’da kullanıcılarına sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çift görüş video modu sayesinde kullanıcılar aynı anda telefonun birincil kamerasını ve tele foto lensini kullanarak bölünmüş videolar oluşturabiliyor ve ekranda iki bakış açısını birlikte görebiliyor.

Gelişmiş kamera teknolojilerinde öncü olan Huawei, bu tür yenilikçi özelliklerle birlikte kullanıcılarının video yaratıcılığını artırmaya devam ediyor.

Hem Huawei P30 hem de P30 Pro cihazlarında bulunan çift görüşlü video modu ile yaratıcı video çekimleri yapabilmek mümkün.

Aynı anda çift perspektif sunabilen Huawei P30 ve P30 Pro, tamamen yeni olan bu özellikle birlikte kullanıcılarına büyük ölçekli olayları veya bir sahneyi tam ve eşsiz bir şekilde yakalama imkanı sağlıyor. Bu özelliği kullanabilmek için kamera arayüzünden diğer kısmına girip “Çift Görünüm” seçeneğine dokunmak yeterli olacak. Ayrıca, bu özellik sayesinde hem yatay hem de dikey videolar çekilebiliyor.

Profesyonel kalitede fotoğraf ve video çekim imkanı sunan Huawei, P30 ve P30 Pro'daki çift görüşlü video modu güncellemesiyle birlikte daha fazla arka plan ve çevresindeki nesnelerle geniş bir manzara yakalama imkanı, bölünmüş ekran yoluyla istenen konulara 15 kata kadar yakınlaştırma, aynı anda geniş açı ve yakın plan olmak üzere iki farklı açıyla birden çekim, özel anların sanatsal ve yaratıcı videolarla ölümsüzleştirilmesini sağlıyor.


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