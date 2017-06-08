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Hubble Teleskobu, ışığın kütle çekimiyle bükülüşünü kayda aldı

- Yeni astronomik gözlem Einstein'ın görelilik teorisinde bahsettiği, ışığın kütle çekimiyle büküldüğü tezini doğruluyor

Hubble Teleskobu, ışığın kütle çekimiyle bükülüşünü kayda aldı

ANKARA (AA) - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, ışığın cüce bir yıldızın yakınından geçerken kütle çekimiyle bükülüşünü kaydetti.

ABD'nin Maryland eyaletindeki Uzay Teleskobu Bilimi Enstitüsünden gökbilimci Kailash Sahu liderliğindeki araştırma ekibi, Hubble'ın görüntülerini kullanarak, Dünya'dan 5 bin ışık yılı uzaktaki bir yıldızın ışığının, Dünya'ya 17 ışık yılı mesafedeki beyaz cüce yıldız Stein 2051 B'nin hizasına geldiğinde bükülerek konum değiştirdiğini gözledi.

Ekip, Ekim 2013 ve Ekim 2015 tarihleri arasında yaptıkları 8 gözlemde, söz konusu etki sayesinde geri plandaki yıldızın konum değiştirdiğini kayda geçirdi.

Söz konusu gözlemler, bu tip bir etkiyi Güneş dışındaki bir yıldızda ilk kez kayda almış oldu.

Oluşan etki, bilim adamlarının beyaz cüce yıldızın Güneş'e oranla kütlesini hesaplamasını sağladı. Nükleer faaliyeti sona ermiş eski aktif bir yıldız olan 2051 B'nin kütlesinin, Güneş'in yüzde 67'si kadar olduğu bildirildi.

Albert Einstein'ın genel görecelik teorisinde söz ettiği etki, ilk kez 1919 yılında İngiliz gökbilimci Arthur Eddington ve ekibinin bir güneş tutulması sırasında Güneş etrafındaki ışık bükülmelerini kayda almasıyla doğrulanmıştı.

Gökbilimciler o günden bu yana uzak galaksileri daha yakındaki galaksilerin yarattığı kütle çekimsel mercekleme etkisiyle gözlemeyi bir teknik haline getirdi. Fakat Sahu ve ekibinin çalışması tek bir gök cismiyle yapılan bu türden ilk gözlem oldu.

Amerikan Gökbilim Derneğinin 7 Haziran'daki toplantısında tebliğ edilen araştırmanın bulguları, "Science" dergisinde yayımlandı.

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Albert EinsteinAmerikan Havacılık Ve Uzay Dairesi (NASA)Beyaz ışıklı Cüce YıldızGenel Görelilik TeorisiHubble Uzay TeleskobuStein 2051 B
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