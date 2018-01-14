HÜDA-PAR İstanbul 2. Olağan İl Kongresi

İSTANBUL (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 25 Mart'a kadar kongrelerini tamamlayacaklarını belirterek, "Van'da gerçekleştireceğimiz son kongreyle seçimlere hazır hale geleceğiz. Rabbim istikametten, haktan, adaletten ayırmasın.'' dedi.

Yapıcıoğlu, Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen partisinin İstanbul 2. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 5 yıl önce ''Dürüst siyaset gerçek adalet'' temasıyla yola çıktıklarını söyledi.

2. olağan kongre dönemini başlattıklarını, ilçe kongrelerini tamamladıklarını ve geçen hafta iki ilde kongre yaptıklarını anlatan Yapıcıoğlu, ''25 Mart'a kadar kongrelerimizi tamamlayacağız. Van'da gerçekleştireceğimiz son kongreyle seçimlere hazır hale geleceğiz. Rabbim istikametten, haktan, adaletten ayırmasın.'' diye konuştu.

Kongreleri ''Önce İnsan Öncelik Adalet'' temasıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Yapıcıoğlu, mevcut sorunların temelinde insanı merkeze almayan politikaların ve adaleti öncelememenin olduğunu teşhis ettiklerini dile getirdi.

Yapıcıoğlu, insanı merkeze almayan hiçbir siyasetin başarı şansı olmadığını vurgulayarak, bu yönde eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili değerlendirmede bulunan Yapıcıoğlu, "Seçimlerin nasıl, ne zaman olacağı ve partilerin birbirleriyle ittifak edip edemeyecekleri konuşuluyor. Seçim barajı, siyasi anlamdaki en büyük adaletsizliklerden bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Yapıcıoğlu, iktidar da olsa muhalefet de olsa yapılan yanlışlara karşı çıktıklarını, doğru bir iş yapıldığında da alkışladıklarını sözlerine ekledi.

- Erdal Elibüyük yeniden İstanbul İl Başkanı oldu

Kongrede, İl Başkan Yardımcısı Cafer Ökmen, partinin faaliyet ve mali raporunu okudu. Rapor, divan heyeti tarafından oylamaya sunularak kabul edildi.

Daha sonra il yönetimi ve il disiplin kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. 168 delegenin oy kullandığı seçimde tek aday olan Erdal Elibüyük, oyların hepsini alarak yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi.

Yeniden il başkanı seçilmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Elibüyük, 3 yıl önce İstanbul'da göreve geldiği zaman bir ekiple, bir takım ruhuyla şimdiye kadar üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştığını anlattı.

Elibüyük, bundan sonra da aynı bilinçle hareket etmeye çalışacaklarını kaydetti.