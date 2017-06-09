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Hüdayi Vakfı Tanzanya halkını ramazanda yalnız bırakmadı

- Vakıf 2 bin aileye gıda yardımı ulaştırdı

Hüdayi Vakfı Tanzanya halkını ramazanda yalnız bırakmadı

DARÜSSELAM (AA) - Hüdayi Vakfı, Tanzanya'da 2 bin muhtaç aileye kumanya dağıtarak ramazan ayında onları yalnız bırakmadı.

Vakıf, temel gıda malzemelerinden oluşan erzak paketlerini, Darüsselam, Tanga, Dodoma, Zanzibar ve Bagamoyo şehirlerinde yaşayan 2 bin aileye teslim etti.

Tanzanya’nın Bagamoyo şehrinde yapılan dağıtımlara Bagamoyo Milletvekili Shukuru Kwamba da katıldı.

Hüdayi Vakfı Tanzanya Temsilcisi Mustafa Dirier, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tanzanya'nın kuraklıktan etkilenen Doğu Afrika ülkelerinden biri olduğunu hatırlattı.

Dirier, "Tüm bölge halkına ulaşmak, ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etmek ve onların iftar sofralarına bir katkı sağlamak amacıyla erzak paketlerini ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Hüdayi Vakfının her zaman bölgedeki kardeşlerinin yanında olduğunu belirten Dirier, bu yıl da Tanzanya’da yaşayan Müslümanlarla iftarlarda sık sık bir araya geleceklerini söyledi.

Bagamoyo Milletvekili Kwamba da Türk halkının kardeş olmanın gereğini yaptığını dile getirerek, "Temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorlanan Tanzanya halkına Türk halkından gelen bu yardımların iki ülke arasında oluşan kardeşlik bağlarını daha da kuvvetlendireceğine inanıyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
DarüsselamHüdayi Vakfı
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