"Hudut kartalları" yılbaşında da nöbette

KARS (AA) - Türkiye-Ermenistan sınırındaki Kars Şehit Er Mustafa Koçak Hudut Karakolu'ndaki askerler, yeni yıla nöbet tutarak girdi.

Yurt içi ve dışında vatan savunmasını bir an olsun bırakmayan Mehmetçik, Türkiye'nin Ermenistan sınırında yer alan Şehit Er Mustafa Koçak Hudut Karakolu'nda da sıfırın altında 25 derecede fedakarca vatan savunmasını sürdürüyor.

Şartlar ne olursa olsun, 24 saat boyunca görevlerinden ayrılmayan "hudut kartalları", kar yağışı ve soğuğa rağmen yeni yıla nöbet tutarken girdi.

2017'yi ailelerinden uzakta karşılamalarına rağmen vatanı savunmanın gururunu yaşayan Mehmetçik, Türk halkına birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Hudut Bölük Komutanı Piyade Yüzbaşı Muammer Ersan, askerlere seslenerek, "Değerli Mehmetçikler, sizler vatani görevinizi yapmak üzere sevdiklerinizden uzakta burada bulunmaktasınız." dedi.

Hudutların önemine değinen Ersan, "Hudut, bir milletin şeref ve namusunun korunduğu yerdir, bunun haklı gururunu yaşadığınızı biliyorum. Ailelerinizin ve sevdiklerinizin yeni yıla sizler sayesinde huzurlu şekilde girdiğini unutmayın. 2017'nin başta siz ve ailelerinize mutluluk getirmesi temennisinde bulunuyorum." diye konuştu.

Ersan, daha sonra karakola adı verilen şehit er Mustafa Koçak'ın Mardin'de görev yapan kardeşi Jandarma Kıdemli Başçavuş Hasan Koçak ile telefonla görüntülü görüşerek yeni yılını kutladı.

Koçak da tüm askerlerin yeni yılını kutlayarak, ağabeyinin adının yaşatılmasının gurur verici olduğunu söyledi.

- Mehmetçik'in yeni yıl mesajı

Vatan nöbetindeki askerlerden piyade er Ahmet Şanlı da yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Şanlı,"Yeni yılın ülkemize, milletimize ve tüm insanlık alemine barış, huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini diliyorum. Annem ve babam olmak üzere tüm ailemin yeni yılını kutluyorum. Hudutta görev yapmak herkese nasip olmaz, bu konuda kendimi çok şanslı buluyorum, burada komutanlarımla, silah arkadaşlarımla aile gibiyiz, yeni yıla girmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Milletimizin gönlü rahat olsun"

Astsubay Çavuş Mehmet Avcı da "Bizler burada bir aileyiz, hudutta görev yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu kutsal nöbeti layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz burada olduğumuz sürece milletimizin gönlü rahat olsun." şeklinde konuştu.

Nöbetteki askerlerden Piyade Onbaşı Çağrı Türkyılmaz da komutanlarının izin vermesiyle telefonla ailesini arayarak yeni yıllarını kutladı.