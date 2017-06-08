Hukuk fakültesinden 74 yaşında mezun oldu

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da yaşayan 74 yaşındaki İnci Arıkan, 37 yıl önce yarıda bıraktığı hukuk fakültesine 7 yıl önce döndü, kısa süre önce de diplomasını alarak avukatlık cübbesini giydi.

Alanya ilçesinde yaşayan Arıkan, 1966 yılında öğretmenlik okulundan mezun olarak meslek hayatına başladı. Öğretmenlik hayatını sürdürürken 1979 yılında Ankara'da hukuk fakültesinde okumaya başlayan Arıkan, fakültenin ikinci sınıfındayken, Almanya'da yaşamaya karar vererek okulu bıraktı. Öğretmenlik hayatını 27 yıl süreyle Almanya'da devam ettiren Arıkan, ardından emekli olarak Türkiye'ye döndü.

Memleketi Alanya'da yaşamaya başlayan Arıkan, yıllar sonra af çıkınca hayalini gerçekleştirmek için 67 yaşında hukuk fakültesine döndü. Ankara'dan Antalya'ya yatay geçiş yaparak Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenimini sürdüren Arıkan, sağlık sorunları nedeniyle fakülteyi 7 yılda bitirerek mezun olmayı başardı. Avukatlık cübbesi giyen Arıkan, yıllar sonra hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Arıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra zaman geçirecek bir şey bulamadığını "Acaba yapabilir miyim?" düşüncesiyle okuluna döndüğünü belirtti.

Yakınlarının kendisine büyük destek verdiğini vurgulayan Arıkan, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bazıları destek verirken bazıları da 'Aman boş ver. Ne yapacaksın' dediler. Okula başladım ancak okuduğumu çabuk unutuyordum. Büyük büyük kitapları sürekli tekrar ederek okudum. Kitapların ağırlığı nedeniyle bileklerim rahatsızlandı. Sınavlarda heyecanlanıyordum. Bazen kendime 'Bu kadar gencin içinde ne işin var' diyordum. Gençler de 'Okulu bitirip ne yapacaksın İnci Teyze' diyorlardı ama benim bir amacım vardı. Hayalim avukat tutamayan maddi durumu yetersiz kişilere yardımcı olmak. Onlara bedava hizmet vereceğim. Kendi dosyam gibi davalarıyla candan ilgileneceğim."

- "Öğrenci olduğuma inanmıyorlardı"

Öğrencilerin kendisine "teyze" ya da "anne" diye seslendiğini belirten Arıkan, evlenmediğini ve annelik duygusunu yaşamadığını ancak hiç tanımadığı gençlerin bile kendisine "anne" diyerek sarılmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti.

"Fakültedeki herkesin teyzesi, annesi oldum." diyen Arıkan, bütün sorunlarıyla ilgilendiği okul arkadaşlarının da kendisine büyük destek verdiğini söyledi.

Arıkan, üniversite hayatı boyunca üzüldüğü tek şey olan, otobüs şoförlerinin kendisine yönelik davranışlarını aktarırken, "Üniversiteye giden otobüslere biniyordum. Bana 'Nereye gidiyorsun' diye soruyorlardı. Ben de 'Kampüse' diyordum. Öğrenci olduğuma inanmıyorlardı. Öğrenci kartımı gösteriyordum. 'Ne işin var, ne yapacaksın bu yaşta okuyup' diyorlardı." ifadelerini kullandı.

Kız kardeşi Türkan Arıkan'ı 1961 yılında trafik kazasında kaybeden Arıkan, "Kız kardeşime çarpan kişi bir gün bile cezaevinde yatmadı. O gün avukat olmayı kafaya koymuştum. Bütün mağdurlara yardım etmek istiyorum." diye konuştu.