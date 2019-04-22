Hukuk öğrencileri

İSTANBUL (AA) - İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) üniversiteli gençleri üçüncü kez kurgusal dava yarışmasında buluşturdu.

ISTAC açıklamasına göre, Genç ISTAC platformu tarafından organize edilen "3. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması"na katılan 28 üniversiteden 311 öğrenci, 59 takım halinde birincilik hedefiyle mücadele etti.

Yarışmada, İstanbul Şehir Üniversitesi ekibi birinci, Marmara Üniversitesi takımı ikinci, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ekibi üçüncü oldu.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verine ve yarışmanın final duruşmasında hakemlik yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yarışmanın amacının tahkim farkındalığı oluşturmak olduğunu dile getirdi.

Asıl yarışmanın üniversite sonrası avukatlık mesleğine adım atarken başladığını belirten Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Size bir kum havuzunda oynayacaksınız deniyor. Ben genç hukukçularımızın o havuzla yetinmemelerini, çizgileri kırmalarını, o sınırları paramparça etmelerini istiyorum. Hayal demek, orada bir dağ var, oraya tırmanmak, oradan öbür zirveye gözümüzü dikmek demek. O yüzden tahkime yönelik ön yargıları kırmak zorundayız.

Tahkim, avukatsız yürütülemez. ISTAC bizim için, avukatlar için önemli bir çıkış kapısıdır. Eğer yaptığımız sözleşmelere ISTAC klozunu (uyuşmazlık şartını) koymazsak Dubai tahkimi, Londra tahkimi, Paris tahkimi konuluyor, dolayısıyla davalar orada görülüyor. 'Ben milliyim diyen', 'bu vatan için' cümlelerini kuran herkesin ISTAC ile işbirliği yapması gerekiyor."

- "Tahkim çok bereketli bir alan"

İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı da tahkim davalarında en az 5 hukukçunun yer aldığını ifade ederek, "Tahkim çok bereketli bir alan ve genç hukukçularımızın sözleşmelere koyacakları her ISTAC şartı onların tahkim kariyeri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hukukçu gençlere tahkim alanında kariyer yapma konusunda tavsiyede bulunan Akıncı, kendi kariyerinden örnekle tahkimin yurt dışı fırsatlarına değindi.

Pek çok uluslararası davada hakemlik yapan Prof. Akıncı, "Dünya Bankası çatısı altındaki Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi ICSID’de, Türkiye ile ilgisi olmayan, bir Orta Doğu ülkesi ile ilgili davada, ilk kez bir Türk olarak hakemlik görevine atandım. Artık yurt dışında önemli tahkim kurumlarında çalışan, bu kurumlarda görülen davalarda avukatlık-hakemlik yapan Türk hukukçularımız var." ifadelerini kullandı.

Yarışmanın finalinde düzenlenen panelde ise İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, Doç. Dr. Cemile Demir Gökyayla ve Esin Avukatlık Kurucu Ortağı Dr. İsmail Esin yarışmaya katılan gençlerin tahkim kariyeri üzerine sorularını yanıtladı.

- Yarışma kapsamında ödül alanlar

Öte yandan, 3. Genç ISTAC Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışmasında Geleceğin Tahkim Avukatı ödülü ise Bilgi Üniversitesi’nden Ege Buket’e verildi.

En İyi Dava Dilekçesi Ödülü Galatasaray Üniversitesi ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin, En İyi Cevap Dilekçesi Ödülü ise İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin oldu. Yarışmada başarılı olan takımlar, üniversitelerine kitap ve para ödülleriyle döndü.

Ayrıca yarışma organizasyon ekibinin lideri Avukat Ceren Çakır, Genç ISTAC platformu kurucularından olan yarışma fikrinin öncüsü Avukat Gül Yanık’a ve bu yılki yarışmanın olay metnini kurgulayan Avukat Selda Taşyürek ile Galatasaray Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Mehtap İpek İşleten’e teşekkür plaketi takdim etti.