Hukukçular Derneği FETÖ davasına müdahillik talebinde bulundu

İSTANBUL (AA) - Hukukçular Derneği, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı korumak üzere Tarabya'daki Huber Köşkü'ne gitmeleri yönündeki talimata uymayan 25'i tutuklu 29 sanık polisin yargılandığı İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, müdahillik talebinde bulundu.



Davanın görüldüğü Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısında oluşturulan mahkemeye gelen Hukukçular Derneği Başkanı Mehmet Sarı, davaya müdahil olmayı talep etti.



Mahkeme salonu önünde gazetecilere açıklama yapan Sarı, Türk yargı tarihi açısından çok önemli bir sürecin yaşandığını anlattı.



"Biz bu süreci devlet içine çöreklenmiş, devlete sızmış bir hain yapının yargılandığı, milletin haklarını ihlal ettiği bir süreç olarak görüyoruz." diyen Sarı, davanın bu açıdan Türk yargı tarihinde geleceğe dönük önemli mesajların verileceği sembol bir dava olduğunu belirtti.



Hukukta usulün önemine dikkati çeken Sarı, bu bakımdan öncelikli olarak yargılamanın şekli anlamda adil ve bağımsız şekilde, tarafsız şekilde yapıldığı inancının verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Şu anki yargılama şartları itibarıyla gerek sanık sayısının azlığı, emniyet içindeki polislere dönük yapılan İstanbul içindeki bir yargılama olması sebebiyle gerekse savunma hakları noktasında gerçekten gösterilen hassasiyet noktasında sürecin bağımsız ve tarafsız şekilde yapıldığını, ben müşteki müdahil bir avukat olarak açıkça ifade edebilirim." şeklinde konuştu.