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"Hukukta Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Ulusal Sempozyumu"

- Diyarbakır DÜ'de düzenlenen "Hukukta Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Ulusal Sempozyumu" başladı - DÜ Rektörü Prof. Dr. Gül: - "Alternatif uyuşmazlık mahkemeleri alternatif değildir, mahkemelerin tamamlayıcısı gibidir"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Dicle Üniversitesinde (DÜ) düzenlenen "Hukukta Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Ulusal Sempozyumu" başladı.

DÜ Kongre Merkezi'nde başlayan sempozyumda, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, bilimsel aktivitelere çok önem verdiklerini, üniversitelerin görevleri arasında bilimsel ve sosyal aktivitelerin çok önemli yeri olduğunu söyledi.

Son birkaç ayda çok sayıda sosyal ve bilimsel aktivite gerçekleştirdiklerini kaydeden Gül, bilim ve tekniğin hızla gelişerek insanlar arasındaki iletişimi yükselttiğini, bu iletişim sonucu birçok sorunun da ortaya çıkmaya başladığını belirtti.

Bu sorunların birçoğunun hukuki olarak çözülmesi gereken sorunlar olarak karşılarına çıktığını ifade eden Gül, burada hukukun işinin ağırlaştığını, alternatif çözüm yöntemlerinin araştırıldığını, bu yöntemler üzerinde durulmaya başlandığını anlattı.

Gül, ABD ve Avrupa'da hukukta alternatif çözüm yollarının kurumsal hale geldiğini, Türkiye'de ise son yıllarda bu tür çalışmalar yapılmaya başlandığını bildirdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun böyle faaliyetler yapan kurumlardan biri olduğunu kaydeden Gül, şöyle devam etti:

"Bu kurum bağımsız olarak çalışıyor. Kamu Denetçiliği Kurumu çok güzel çalışmalar yapıyor. Bu kurumlar mahkemelerin yükünü hafifleterek, mahkemelerde yıllarca bekleyen mağdurların sorununu çözüyor. Alternatif uyuşmazlık mahkemeleri alternatif değildir, mahkemelerin tamamlayıcısı gibidir."

Sempozyum, 2 gün sürecek.


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Dicle ÜniversitesiHukukta Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Ulusal Sempozyumu
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