Hükümet ile memurlar arasındaki toplu görüşmeler (2)

ANKARA (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bugün ifade edilen '2018 için 3,5+3,5, 2019 için 4+5' teklifi, elimize kalemi veriyor ama içine mürekkebi koymuyor. Dolayısıyla bu teklifin kalemi verdiği gibi mürekkebi de içine koyması gerektiği açık. Teklif, adaletin kapısını aralıyor ama kalkınmanın kapısını aralamıyor. Bu teklif kalkınmanın kapısını da aramalı." dedi.

Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, hükümetin memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarında yapılacak zam ile ilgili son teklifi değerlendirdi.

Toplu sözleşme görüşmelerinin 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisi tarafından adım adım izlendiğini belirten Yalçın, "Bize, 3,5+3,5, 3,5+3,5, mesajlar yoluyla verilmeye çalışıldı. Kamuoyuna yansıyan mesajlar gördük. Kamu İşveren Heyeti bu teklifi kamuoyuyla paylaşmadığı için bizim bu konuya ilişkin bir cümle kurmamız mümkün olmadı. Ama basın üzerinden kurulan bu cümlelere, 'Bize mesaj değil rakam lazım' diyerek tepkimizi ortaya koyduk." diye konuştu.

Hükümetin bugün yaptığı son zam teklifini yeterli görmediklerini dile getiren Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün ifade edilen '2018 için 3,5+3,5, 2019 için 4+5' teklifi, elimize kalemi veriyor ama içine mürekkebi koymuyor. Dolayısıyla bu teklifin kalemi verdiği gibi mürekkebi de içine koyması gerektiği açık. Teklif, adaletin kapısını aralıyor ama kalkınmanın kapısını aralamıyor. Bu teklif kalkınmanın kapısını da aramalı. Biz bir çağrıda bulunmuştuk, 'Bize zammı enflasyon canavarı vermesin, bize zammı toplu sözleşme masası versin' demiştik. Çağrımız bu anlamda karşılık bulmuştur ama bu çağrımızın, 'Bize zammı, enflasyon canavarı değil, milletin adamı versin kısmı' henüz karşılık bulmamıştır."

- "Kamu İşveren Heyeti önümüzdeki süreyi iyi değerlendirmelidir"

Türkiye'nin son iki yılda çeşitli sorun ve sıkıntılar yaşadığını ve kamu çalışanları olarak bu durumun farkında olduklarını dile getiren Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye çeşitli risklerle uğraşıyor, küresel operasyonlara maruz kalıyor. 15 Temmuz gibi mahiyetini de maliyetini de çok iyi bildiğimiz ve tereddüt etmeksizin ilk tepkiyi verdiğimiz bir süreci yaşadık. Türkiye'nin mevcut durumunu en iyi analiz eden kitleyiz. Çünkü kamu görevlileri bu ülkenin okumuş kitlesi, entelektüel kapasitesidir. Ne istediğimizi ne beklediğimizi anlatmakta güçlük çekmedik şu ana kadar. Bir noktada buluşmak için Kamu İşveren Heyeti önümüzdeki süreyi iyi değerlendirmelidir. Biz kamu görevlilerinin mutluluğunu, ülkenin huzurunu düşünüyoruz. Bir tek amacımız var, üzüm yemek. Bağcı dövmek gibi bir derdimiz yok. Biz bu ülkenin sevdalısıyız. Hakeme zorlanmak gibi bir süreci yaşamak istemiyoruz."

Yalçın, toplu sözleşme görüşmelerinin düzgün bir şekilde bağıtlanabilmesi için hala sürenin bulunduğunu belirterek, konfederasyonlarına bağlı sendikaların genel başkanlarıyla yapacakları değerlendirme toplantısından sonra yeni bir açıklamada bulunacaklarını aktardı.

Son yıllarda belirlenen enflasyon hedeflerinin tutmadığına dikkati çeken Yalçın, konuşmasına şöyle devam etti:

"2017 yılı için enflasyon yüzde 5 olarak hedeflendi. Gelinen rakam 8 küsurları geçti ve dönem sonu itibariyle 10'u bulacağı konusunda yapılan tahminler var. Bundan önceki enflasyon verileri de izlendiğinde, Merkez Bankasının hedeflediği enflasyon, rakamları ve gerçekleşen rakamları birbiriyle örtüşmüyor. Bir kat fark var arada. Onun için 2018-2019 sürecine ilişkin, mutlaka gerçekleşmesi hedeflenen ile gerçekleşecek enflasyon rakamları arasında da bu makas farkının olacağını süreç bize gösteriyor. Ne olabileceği konusu ortadadır. Biz memurun, enflasyona ezdirilmemesini, ülkenin gerçekleri ile memurun maaşı arasındaki gerçekliğin aynı olması gerektiğini, kalkınmadan pay almak istediğimizi, refahtan pay almak istediğimizi defaten ifade ettik. Verdiğimiz mesaj net, gelen ikinci teklif de olumlu bir yaklaşımı gösteriyor. Bu olumlu adımın devamı yerine getirilmeli ve sonucu düzgün bağlanmalı."

(Bitti)