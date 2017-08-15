Hükümet ile memurlar arasındaki toplu görüşmeler

ANKARA (AA) - Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Hasan Kütük, en düşük memur maaşı dikkate alınarak tüm kamu çalışanların maaşlarına seyyanen 750 lira zam yapılması, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin zam oranlarının ise yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alacak enflasyon ve Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme hedeflerine uygun olarak belirlenmesi gerektiğini bildirdi.

Kütük, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin 2018 ve 2019 yıllarının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için yüzde 3'er zam ile enflasyon farkı teklifine tepki gösterdi.

Teklifin, hükümetin hiçbir zaman gerçekleşmeyen enflasyon hedefinin bile altında kaldığını belirten Kütük, şunları kaydetti:

"Temmuz ayında açlık sınırı bin 498 lira, yoksulluk sınırı ise 4 bin 878 lira seviyesinde. Kamu emeklileri açlık sınırı düzeyinde, kamu emekçileri ise açlık sınırının üzerinde yaşamaya mahkum ediliyor. Bu nedenle bu sözde toplu iş sözleşmesi masasında oturan konfederasyonların sunmuş olduğu yüzde 10+6 oranındaki zam talebi de bizim açımızdan yetersizdir ve kabul edilemezdir. Özellikle de sözde toplu iş sözleşmesi masasındaki konfederasyonları 'bu teklife kapalıyız' diyerek kalktıkları toplu sözleşme masasına kamu emekçilerinin taleplerini karşılayacak bir teklif gelmediği sürece o masaya bir daha oturmamaya çağırıyoruz."

Kütük, kamu çalışanlarının sorunlarının yüzdelik zamlarla çözülmesinin mümkün olmadığını belirterek, emekli memurlara da yansıtılabilecek şekilde kamu çalışanlarına seyyanen bir zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Kütük, şu ifadeleri kullandı:

"En düşük memur maaşı dikkate alınarak öncelikle tüm kamu çalışanlarının maaşlarına seyyanen 750 lira zam yapılmalı, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin zam oranları da yeni OVP'de yer alacak enflasyon ve GSYH büyüme hedeflerine uygun olarak belirlenmelidir. Enflasyonun ve büyümenin hedeflenenden daha yüksek oranda gerçekleşmesi halinde ise aradaki fark memur maaşlarına yansıtılmalıdır."