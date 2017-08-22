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Hükümet ile sendikalar maaş zammında anlaştı

- Kamu çalışanları ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018-2019 yıllarında altışar aylık dilimler halinde yapılacak zamlar konusunda hükümet ile sendikalar anlaşmaya vardı - Maaşlara 2018'in ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3,5; 2019'un ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam yapılacak

Hükümet ile sendikalar maaş zammında anlaştı

ANKARA (AA) - Hükümet ile sendikalar arasındaki "4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" kapsamında, kamu çalışanları ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3,5; 2019 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplu sözleşme görüşmeleri kapsamındaki müzakerelerde Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"2018 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3,5; 2019 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam yapılması hususunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkı da ödenecektir."

Açıklamada, taraflar arasında sağlanan anlaşmaya ilişkin imza töreninin Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda bugün yapılacağı duyuruldu.

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