Hükümetle memurlar arasındaki toplu görüşmeler (1)

ANKARA (AA) - Hükümet, kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için yüzde 3'er zam ile enflasyon farkı teklifinde bulundu.

Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti, kamu görevlileri ve memur emeklilerinin 2018 ve 2019 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 4. dönem toplu görüşmeler kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Reşat Moralı Salonundaki toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığındaki Kamu İşveren Heyeti, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine hükümetin zam teklifini sundu.

Bakan Sarıeroğlu, hükümet olarak kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için yüzde 3'er zam ile enflasyon farkı teklif ettiklerini bildirdi.

(Sürecek)