Hükümetle memurlar arasındaki toplu görüşmeler (2)

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Kamu işveren heyeti olarak 2018 yılı ilk 6 ay için yüzde 3, ikinci 6 ay için yüzde 3, 2019 yılı ilk 6 ay için yüzde 3, ikinci 6 ay için yüzde 3 olarak teklifimizi sunuyorum. 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkının da ödeneceğini belirtmek istiyorum." dedi.

Bakan Sarıeroğlu, 4. dönem toplu görüşmeleri kapsamında Bakanlığın Reşat Moralı Salonundaki toplantıda, AK Parti hükümetlerinin kamu çalışanlarının örgütlenmesine öncelik vererek devlet ile çalışanın aynı masada buluşmasını sağladığını bildirdi.

2010 yılındaki referandumla toplu sözleşme hakkının çalışma hayatına kazandırıldığını anımsatan Sarıeroğlu, bu kazanımın ardından çalışanların mali ve sosyal haklarında ciddi iyileştirmelerin sağlandığını, kamu çalışanlarının yaşam standardının büyüyen ve gelişen Türkiye ile birlikte yükseldiğini dile getirdi.

Son 15 yılda aile yardımı dahil en düşük memur maaşında yüzde 97, ortalama memur maaşında ise yüzde 61 oranında reel artışın sağlandığına işaret eden Sarıeroğlu, şunları ifade etti:

"Yine memur emeklisi maaşlarında da 2002 yılında 377 lirayken, 2017'nin Temmuz ayı itibariyle bin 871 liraya kadar yükselten ilerlemeleri her birlikte yaşadık. 2002-2017 döneminde kamu görevlilerimizin geneline yapılan katsayı artışlarının dışında da bazı kamu görevlilerimizin aylık ve ücretlerinde ilave artışlar yapıldı. Kamu çalışanlarımızın bütçeden aldıkları pay arttı. 2002'de toplam personel giderlerinin bütçesi içerisindeki payı yüzde 18,4 iken 2017 yılında bu rakam yüzde 29,7'ye yükseldi"

- "Kamu çalışanlarına iki kez ilave bir derece verdik"

Sarıeroğlu, kurumlar arası maaş dengesizliklerini gidermek için de çok önemli adımlar attıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Aynı kadro unvanında kurumdan kuruma değişen ücret uygulamasına son vererek, kurumlar arası ücret dengesini sağladık. Yine banka promosyonlarından kamu emekçilerinin faydalanmasını sağladık. Kamu çalışanlarına iki kez ilave bir derece verdik. Disiplin Affı Kanununu çıkarttık. Sosyal devlet olmanın ve vatandaşlarımıza nitelikli hizmet sunmanın bir gereği olarak kamuda istihdam edilen personel sayımızda da son 16 sene içerisinde çok ciddi artışlar sağladık. Kamuda kariyer uzmanlığını yaygınlaştırdık. Yine kamuda başörtüsü yasağını ortadan kaldırarak, önemli bir ayrımcılığa son verdik."

AK Parti hükümetleri olarak eğitimden sağlığa, ulaştırmadan toplu konuta, enerjiden sosyal yardımlara kadar birçok alanda ilklerin uygulayıcısı olduklarını vurgulayan Sarıeroğlu, kamu çalışma hayatının da bu ilklerde nasibini aldığına dikkati çekti.

- "406 madde üzerinde görüşmelerimizi sürdüreceğiz"

Kamu görevlileri sendikalarının temsilcilerine, "1 Ağustos tarihinden itibaren yürüttüğümüz müzakerelerde, masada taraflar değil, paydaşlar olarak yer aldık. Sendikalarımızın temsilcileri, konfederasyon başkanlarımızla yaptığımız çalışmalar, müzakereler gerçekten büyük bir nezaket içerisinde geçti. Güçlü bir diyalog ortaya koyduğumuza inanıyorum." diye hitap eden Sarıeroğlu, görüşmelerin aynı nezaket içerisinde devam edeceğine inandığını ifade etti.

Bakan Sarıeroğlu, açıklayacakları teklifin ardından görüşmelerin ve müzakerelerin uzlaşı arayışı içerisinde devam edeceğini belirterek, şu görüşlere yer verdi:

"Toplu sözleşme tekliflerini hem genel hem de 11 hizmet kolumuz itibariyle titizlikle ele almaya devam edeceğiz. Teklif edilen bütün madde sayılarımız biliyorsunuz 776'ydı. Komisyonlarda yaptığımız çalışmalarla bunları birinci liste ve ikinci liste olarak ayrıştırdık. Şu anda 406 madde üzerinde görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Yine ikinci listemizde yer alan az önce de görüştüğümüz bazı konuların da gündemimizde olacağını buradan belirtmek istiyorum. Ama biliyorsunuz ki toplu görüşmeler sınırları ve kapsamları kanunla belirlenmiş süreçler bu bağlamda görüşmelerimizi mali ve sosyal haklar üzerinden sürdüreceğimizi de bir kez daha belirtmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde, toplu sözleşme görüşmelerimizde yasal kapsam gereği ele alamadığımız belki de yer veremediğimiz birçok konu olabilecek. Bunları da inşallah önümüzdeki dönemde birincil ve ikincil yasal düzenleme gerektiren hususlarda paydaşlarımızla birlikte ortak bir gayret içerisinde olacağımı kendi adıma ve bakanlığımız adına belirtmek istiyorum. Yine bu süreçte gördüğümüz Kurum İdari Kurulları ve Kamu Personel Danışma Kurullarının da önümüzdeki dönem daha etkin ve verimli çalışması gerekliliği var ve bununla ilgili de inşallah önümüzdeki dönemde sendikalarımız ve paydaşlarımızla bir çalışma içerisinde olacağız."

Görüşmeler kapsamında Kamu İşveren Heyeti olarak bugünden sonra da müzakerelerini sürdüreceklerini aktaran Sarıeroğlu, "İnşallah müzakerelerimiz sonucunda güzel bir anlaşmayla sürecimizi tamamlarız. Kamu işveren heyeti olarak 2018 yılı ilk 6 ay için yüzde 3, ikinci 6 ay için yüzde 3, 2019 yılı ilk 6 ay için yüzde 3, ikinci 6 ay için yüzde 3 olarak teklifimizi sunuyorum. 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkının da ödeneceğini belirtmek istiyorum." dedi.

(Sürecek)