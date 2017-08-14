Hükümetle memurlar arasındaki toplu görüşmeler (4)

ANKARA (AA) - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, hükümetin kamu görevlileri ve memur emeklileri için yaptığı zam teklifini eleştirerek, "Yüzde 3+3 zam birinci altı ay için ortalama devlet memuru maaşında 88 lira, en düşük devlet memuru maaşında 69 liralık bir artış anlamına gelmektedir. Bu rakamın neresi kabul edilebilir? Konuşulamaz bile." dedi.

Koncuk, 4. dönem toplu görüşmeleri kapsamında Bakanlığın Reşat Moralı Salonunda yapılan toplantının ardından, basın mensuplarına hükümetin zam teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sendikacılığın çok ciddi bir faaliyet olduğunu belirten Koncuk, bu işin "al gülüm ver gülüm" anlayışıyla yapılamayacağını söyledi.

Toplu görüşmelerin, çalışanlar, emekliler ve bu kişilerin aileleriyle birlikte toplamda 20 milyon insanı ilgilendirdiğini vurgulayan Koncuk, şunları kaydetti:

"Dağ fare doğurdu bile diyemiyorum. Fareyi bile doğuramadı. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim sınırının 5 bin 300 liraya ulaştığı ülkemizde 2018 ve 2019 yıllarının 3+3 zamla geçiştirilebilmesi mümkün değil. Aslında böyle bir teklifin masada telaffuz edilmesini hiç doğru bulmuyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını aşan bir durum olduğunu biliyorum. Sayın Bakana yönelik olarak söylemiyorum. Maliye ve hükümet boyutu var. Bu rakamla hükümetin, kamu çalışanlarının ve ezilen emeklilerimizin önüne gelmesi saygısızlık diye düşünüyorum. 2017'de kamu işçilerine yüzde 12,5, ek ödemelerde 250 lira zam, 3 bin liradan düşük maaş alanlara 90 lira iyileştirme yapan iktidarın söz konusu memurlar ve memur emeklileri olunca yüzde 3+3'ü telaffuz etmeleri saygısızca bir davranıştır. 20 milyon insana saygısızlıktır. Neden bu çifte standart uygulanıyor?"

Koncuk, Memur-Sen'i de eleştirerek, "Bir sendikanın üyelerine toplu sözleşme ikramiyesini şu kadar verin, diğer sendika üyelerine bu kadar verin deyip, tüm memurları kucaklamak yerine bir kısım memuru kıymetli bir kısım memurları kıymetsiz ilan edersen 3+3 teklifi getirirler. Bütün kamu çalışanları için beraberce mücadele etmek yerine sendikamın kasası dolsun diye dayanışma aidatı talep edersen 3+3'lere muhatap olursun." diye konuştu.

- "Bu filmi önümüzdeki yıllarda da görürüz"

Hükümetin zam teklifinin Memur-Sen'in teklifinin yanından bile geçmediğine dikkati çeken Koncuk, söz konusu teklifin Türkiye Kamu-Sen'in teklifinin ise çok uzağında kaldığını söyledi.

Hükümetin yüzde 3+3'lük zam teklifinin kabul edilebilir olmadığını dile getiren Koncuk, şunları kaydetti:

"Yüzde 3+3 zam birinci altı ay için ortalama devlet memuru maaşında 88 lira, en düşük devlet memuru maaşında 69 liralık bir artış anlamına gelmektedir. Bu rakamın neresi kabul edilebilir? Konuşulamaz bile. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak, en azından 2017 yılında kamu işçilerine verilen zam oranı noktasında bir çıta var önümüzde, bu toplu sözleşmede 2017 yılında kamu işçilerine verilen oran kadar 2018'de kamu çalışanları ve emeklilere zam yapılmazsa bu ülkede insanların da ekonomik olarak ayrımcılığa tabi tutulduğunu söylemeye devam edeceğiz."

Milli gelir artışının kamu çalışanlarına ve memur emeklilerine yansıtılmamasının sosyal devlet anlayışı ile bağdaşan bir yaklaşım olmadığını ifade eden Koncuk, "Bu zam politikası devam ettiği sürece bu filmi önümüzdeki yıllarda da görürüz. Bu zam politikası mutlaka vatandaşlarımız ve memurlarımız lehine değişmeli ve alım gücünde reel artış sağlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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