Hükümetle memurlar arasındaki toplu görüşmeler

ANKARA (AA) - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, hükümetin 2018-2019 için memurlara önerdiği zam teklifi konusunda "Toplu sözleşme görüşmelerinin tıkanmasına neden olan yüzde 3+3'lük teklifin, revize edilse dahi, beklentilerin çok aşağısında olduğundan sıkıntılara çare olamayacağı kanaatindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Kamu-Sen tarafından yapılan açıklamada Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezince Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Hanehalkı Tüketim Harcaması" istatistik verileri baz alınarak yapılan değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada, 2016'nın Aralık ayı itibarıyla en düşük dereceli memur maaşının 2 bin 32 lira, ortalama memur maaşının ise 2 bin 703 lira olarak belirlendiği ifade edilerek, bu rakamların, ailelerin aylık ortalama harcama tutarlarının gerisinde kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, TÜİK verilerine göre 2016'da kişi başı aylık tüketim harcamasının bin 642 lira olarak açıklandığı, buna göre hanelerin aylık tüketim harcamalarının da ortalama 3 bin 433 liraya yükseldiğinin ortaya çıktığı iddia edildi.

- "Kamu İşveren Kurulu ciddiye alınacak rakamlar sunsun"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk da konuya ilişkin değerlendirmesinde, hükümetin 2018-2019 için önerdiği yüzde 3+3'lük zam oranının "tutulacak bir tarafının olmadığını" belirtti.

TÜİK'in hane halkı tüketim harcamalarına ilişkin resmi rakamlarının memurun ve emeklinin içinde bulunduğu durumu açıkça ortaya koyduğunu öne süren Koncuk, Kamu İşveren Kurulu'nun "ciddiye alınacak rakamlarla masaya gelmesi" gerektiğini kaydetti.

Koncuk, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun, memur maaşlarının reel olarak arttığı yönünde açıklaması bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Oysa rakamlar öyle demiyor, memur maaşlarında yaşanan kayıp gözler önüne serilmiyor. Gerçekler kamuoyundan kaçırılmaya çalışılsa da satır aralarına bakıldığında bile devletin resmi kurumlarının maaşların yetersiz kaldığı gerçeğini itiraf ettikleri görülüyor. Toplu sözleşme görüşmelerinin tıkanmasına neden olan yüzde 3+3'lük teklifin revize edilse dahi, beklentilerin çok aşağısında olduğundan sıkıntılara çare olamayacağı kanaatindeyiz."