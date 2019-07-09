Hükümetten kamu işçisine yüzde 5+4 zam teklifi

ANKARA (AA) - Hükümet, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi kapsamında, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etti.

Kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı ücret zammının belirleneceği toplu iş sözleşmeleri (TİS) ile ilgili ikinci toplantı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde yapıldı.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık yarım saat süren toplantının ardından Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin teklifiyle ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

Bir önceki sözleşmeyi 3 Temmuz 2017'de imzaladıklarını ilk altı ay yüzde 7,5, ikinci altı ay yüzde 5 zam aldıklarını anımsatan Atalay, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan ve heyetinin bize verdikleri teklif; 3 bin 500 liranın altında ücret alanlara 60 lira, ilk altı ay yüzde 5, ikinci altı ay yüzde 4 artış ve enflasyon. Bu rakamın müzakere edecek, konuşacak bir tarafı yok. Baktığınız zaman iki senede elektriğe ortalama yüzde 50 zam gelmiş, çaya, şekere, tüpe yüzde 35-40 zam var. Enflasyonun bizim hesabımıza göre yüzde 17 olduğu yerde, bize 'yüzde 5' diyorlar. Biz de Sayın Bakana teşekkür ettik."

Atalay ayrıca, Türk-İş'te Kamu Koordinasyon Kurulunu bugün toplayacaklarını bildirdi.

Ocak ayında 3 bin 400 lira net maaş alan bir işçinin vergi kesintisi nedeniyle temmuzda net 3 bin 215 lira aldığını vurgulayan Atalay, "Altı ayda 185 lira sadece vergiden kaybımız var." dedi.

Türk-İş'in arzusunun toplu iş sözleşmesinin masada bitirilmesinden yana olduğunu ifade eden Atalay, şöyle konuştu:

"Maalesef bu aşamada kamuoyuna ve işçilere olumlu bir haber veremiyoruz. Bundan sonra sendikalarımızın süreçleri devam ediyor. Ağustosun sonuna kadar ya masa başında imzalayacağız ya da greve çıkmak mecburiyetinde olacağız. Türk-İş'in veya şahsımın grevle ilgili ne bir arzusu ne bir talebi var ama yasalar sendikacılara ne emrediyorsa onu yapmakla mükellefiz. Bu teklifin kabul edilebilecek bir tarafı yok."

Atalay, "Arzumuz, nefes alabileceğimiz bir ücret almak. Bizim bu ücretle nefes almayı bırak adım atacak halimiz yok. Hükümet çağırırsa geliriz, çağırmazsa bir talebimiz olmaz." dedi.

- Türk-İş'in talebi

Türk-İş, 19 Haziran'daki ilk toplantıda, en düşük ücretlerin 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah talebinde bulunmuştu.