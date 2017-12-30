Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Grup Tillo Celal İnan Veysi Atadan Eto
AA'nın oylamasına katıldılar
AA'nın oylamasına katıldılar
Kış lastiği uyarısı
Kış lastiği uyarısı
Bir hafta ücretsiz
Bir hafta ücretsiz
Bitcoin açıklaması
Bitcoin açıklaması
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır

Hükümlü hırsızı ziyarete geldiler, hırsızlık yaptılar

- Hırsızlık suçundan cezaevinde bulunan ağabeyini görmek için geldiği Gümüşhane'de bir evden arkadaşlarıyla yüklü miktarda ziynet eşyası çalan zanlı, polisin teknik takibi sonucu beraberindekilerle yakalandı - Zanlıların binaya girişleri ile çıkışta ev sahibi ile apartmanın içinde karşılaştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Hükümlü hırsızı ziyarete geldiler, hırsızlık yaptılar

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de girdikleri bir evden yüklü miktarda ziynet eşyası çalan 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hırsızlık suçundan hüküm giyen Gümüşhane E Tipi Cezaevi'ndeki ağabeyini ziyaret için 27 Aralık'ta Diyarbakır'dan Gümüşhane'ye gelen A.K, arkadaşları F.Ç, E.E ve H.Ç ile ziyaretin ardından kentten hemen ayrılmadı. A.K. ve arkadaşları İnönü Mahallesi 15 Şubat Caddesi'ndeki bir apartmanının ikinci katında evin kapı kilidini kırarak çok sayıda ziynet eşyası çaldı.

Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, binanın güvenlik kamerasından eşkallerini ve kaçtıkları aracı belirledikleri zanlıların teknik takiple izlerini sürdü.

Zanlıların özel bir araçla Diyarbakır'a gittiklerini tespit eden ekipler, aracı takibe alarak bu kentin yakınlarında durdurdu.

Ekiplerce araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada evden çalınan ziynet eşyaları ile kapıyı açmak için kullanılan suç aletleri ele geçirildi.

Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, zanlıların başka illerde de benzer suçlara karıştıkları öğrenildi.

Zanlıların binaya girişleri ile çıkışta ev sahibi ile apartmanın içinde karşılaştıkları anlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GümüşhaneGümüşhane Emniyet Müdürlüğü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5