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Hükümlüler, 15 Temmuz şehitleri için fidan dikiyor

- Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde, kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma cezası verilen hükümlüler, 15 Temmuz şehitleri anısına 50 bin fidanı toprakla buluşturacak

Hükümlüler, 15 Temmuz şehitleri için fidan dikiyor

KONYA (AA) - Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde, kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma cezası verilen 90 hükümlü, 50 bin fidanı toprakla buluşturmak için çalışmalara başladı.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü sahasındaki törende, etkinlikle 15 Temmuz şehitlerinin hatırasını yaşatma, hükümlülerin topluma yararlı işlerde çalıştırılmaları, yeniden suç işlemelerini engelleyici tedbirlerin alınması ve orman alanlarının artırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Günde 90 hükümlünün çalışacağını, 50 bin fidanın toprakla buluşturulacağını ifade eden Tezcan, oluşturulan ormanın "15 Temmuz Şehitler Ormanı" olacağını aktardı.

Tezcan, projenin kendilerine mutluluk verdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Ülkemizin ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmalarına katkı sağlayacak projeyle haklarında kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılması kararı verilen hükümlülerin çalışma sürelerinin yerine getirilmesini sağlamak, milli ve manevi değerlerin pekiştirilerek sorumluluk sahibi bir yaşam biçimine uymalarını kolaylaştırmak istiyoruz. Burayı ileride bölgesi ve çevresine faydalı bir ekosistem alanı olarak göreceğiz. Bizden sonraki kuşaklar ve bu civarda oturanlar da bu faydalı faaliyetten istifade edecekler."

Konya Orman Bölge Müdürü Bekir Karacabey ise proje kapsamında hükümlülerin dikimde görev almasının kendilerini yeşil Konya hedefine ulaştıracağını bildirdi.

Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürü Fatih Özdemir, proje sahasını rüzgar erozyonunu önlemek amacıyla ağaçlandırdıklarını kaydetti.

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