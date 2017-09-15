Hükümlüler okulların bakım ve onarımını yaptı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlüler, okulların bakım ve onarım çalışmalarına katıldı.

Büyükşehir Belediyesi ile Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı arasındaki "Sosyal ve Ekonomik Yönden Desteğe İhtiyaç Duyan Hükümlülerin Topluma Kazandırılmasına Yönelik Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolü" kapsamında 14 hükümlü, merkez ve ilçelerdeki okullarda bakım ve onarım çalışmalarına katıldı.

Hükümlüler, 20 derslikli Evliya Çelebi İlköğretim Okulunun da badana, onarım ve temizlik işlerini yaptı.

Kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür eden hükümlüler, okullarda büyük heyecanla çalıştıklarını belirtti.