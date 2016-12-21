Hükümlülere girişimcilik eğitimi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda, hükümlülerin tahliye sonrasında üretime katılmalarının sağlanması amacıyla, "Girişimcilik Eğitimi" verildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Çocuk Eğitimevi Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce uygun görülen ve Ulusal Ajans tarafından finanse edilen "Mesleğim Özgürlüğümdür Projesi" kapsamında, 5 kişilik cezaevi personeli, Berlin'de "Mesleki Eğitim Koçluğu" ve cezaevlerine yönelik özel mesleki uygulama eğitimleri aldı.

Eğitim gören personel, Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda başta iş yurdu atölyelerinde çalışanlar olmak üzere, 137 hükümlüye "Girişimcilik Eğitimi" verdi.

Girişimcilik, iş planı hazırlama, mekan ve iş alanı seçimi, eleman seçimi, fizibilite çalışmaları, iletişim, problem çözme gibi birçok konu başlığı altında eğitim verilen hükümlüler, İŞKUR ve KOSGEB yetkililerinin katkısıyla hibe ve desteklerle ilgili de bilgilendirildi.

Kurs sonunda katılım sertifikası verilen hükümlülerin, KOSGEB desteğinden faydalanmalarını sağlamak amacıyla 2017 Ocak'tan itibaren, "Girişimcilik Sertifikası" almalarına yönelik eğitim verilmesinin planlandığı kaydedildi.

Hükümlülerin ise aldıkları bilgilerin tahliye sonrasında üretime katılma hususunda büyük bir yol gösterici ve destek sağlayıcı olduğunu belirttiği aktarıldı.



