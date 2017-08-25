Hükümlülere yönelik yeni düzenleme

ANKARA (AA) - Disiplin cezası infaz edilen, bazı suçlardan hükümlüler, iyi halli olmak kaydıyla cezanın kaldırılması için gereken süre beklenmeden açık cezaevine ayrılabilecek, Denetimli Serbestlik hükümlerinden faydalanabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a, "5237 sayılı Kanunun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde ve 220'nci maddesinde düzenlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ile bunların mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunundaki karşılığı olan suçlardan ve 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan hükümlü ve tutuklu olanlar ile bu Kanunun 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında kalan hükümlü ve tutuklular hakkında verilenler hariç olmak üzere; 1/8/2017 tarihinden önceki eylemler nedeniyle bu Kanunun 39 ila 46'ncı maddeleri uyarınca verilen disiplin cezası ve tedbirleri, infaz edilmeleri kaydıyla 48'inci maddedeki süre ve karar şartı aranmaksızın idare ve gözlem kurulunca verilecek iyi hal kararı üzerine kaldırılır. 55'inci madde hükümleri saklıdır." hükmünü içeren geçici madde eklendi.

Böylece, devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya, devlet sırlarına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçları işleyenler hariç olmak üzere 1 Ağustos 2017 tarihinden önceki eylemler nedeniyle disiplin cezası infaz edilen ancak cezanın kaldırılması için belirlenen süreyi tamamlamayan hükümlüler kapalı cezaevinden açık cezaevine ayrılabilecek.

Öte yandan söz konusu hükümlüler, diğer şatların uyması halinde Denetimli Serbestlik hükümlerinden de faydalanacak.

Bu düzenlemede, hükümlülerin iyi halli olmaları da dikkate alınacak.



