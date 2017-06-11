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Hükümlülerin el emeği ürünleri satışa sunuldu

- Türkiye genelindeki 20 cezaevinde hükümlülerin ürettiği, gıdadan tekstile, hediyelik eşyadan mobilyaya kadar yüzlerce ürün Adalet Bakanlığı tarafından Adana'da yaptırılan mağazada satışa çıkarıldı

Hükümlülerin el emeği ürünleri satışa sunuldu

ADANA (AA) - Türkiye genelindeki 20 cezaevinde hükümlülerin ürettiği yüzlerce ürün Adalet Bakanlığınca Adana'da yaptırılan mağazada satışa sunuldu.

Adana Adliyesi Medya İletişim Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, cezaevlerinde hükümlülerin ürettiği ürünler yine hükümlülerin inşaatında çalıştığı Adana Göltepe Eğitim Tesislerindeki İşyurtları Kurumu Adana Satış Mağazası'nda satışa çıkarıldı.

Adana, Osmaniye, Niğde, Edirne, Diyarbakır, Çanakkale, Elazığ, Gaziantep gibi çeşitli kentlerdeki 20 ceza infaz kurumundaki hükümlülerin yörelerine özgü ürettiği et ve süt ürünleri, deri mont ve çanta, gömlek, temizlik malzemeleri, çini, ceviz, baharat, oltu taşı, hediyelik eşya, el yapımı ahşap oyma ve bakır kaplamadan oluşan 276 parça ürün mağazada piyasa değerinin altında fiyatlarla raflardaki yerlerini aldı.

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 230 metrekare büyüklüğüyle Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı bünyesindeki Türkiye'nin en büyük satış mağazası olan Adana mağazasından hem adliye çalışanlarına hem de vatandaşlara alışveriş imkanı sunuldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da hükümlülerin, tahliyelerinden sonra topluma kazandırılmaları ve meslek edinmeleri amacıyla çeşitli iş kollarında istihdam edildiklerini ve bu sayede üreterek topluma yararlı hale geldiğini ifade etti.

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