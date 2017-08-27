Hükümlülerin yetiştirdiği kurbanlıklara büyük ilgi

ANKARA (AA) - Cezaevinde kurulan tesislerde meslek eğitimi alan hükümlüler tarafından yetiştirilen kurbanlıkların tamamının satıldı.

Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumu Daire Başkanvekili Hakim Mehmet Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cezaevlerinde hükümlü ve tutuklulara 180'den fazla iş kolunda meslek eğitimi verildiğini söyledi.

Cezaevlerinde bulunan bin 700 atölyede yaklaşık 50 bin tutuklu ve hükümlünün üretime katıldığını belirten Doğan, meslek sahibi olmayanların meslek edinmelerini sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında hükümlülere hayvancılık eğitimi de verildiğini ifade etti.

Hayvan yetiştiriciliği konusunda kurslar düzenlendiğine değinen Doğan, Kurban Bayramı dolayısıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvanların hükümlü ve tutuklular tarafından yetiştirildiğini dile getirdi.

Doğan, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunda doğal ortamlarda yetiştirilen kurbanlıkların cezaevine ait mera alanlarında yayılmalarının sağlandığını belirterek hayvanlara, kış mevsiminde ise buralardaki otların kurutularak verildiğini aktardı.

Kurbanlıkların kesimini hükümlüler yapacak

Doğan, "Niğde'deki tesislerimizde kurbanlıklar tamamen doğal ortamda yetiştiriliyor. Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumunda kurulan tesise getirilen 160 büyükbaş, 500 küçükbaş hayvan satıldı. Kurbanlıkların kesiminde 200 hükümlü ve personel görev alacak." dedi.

Doğan, kurbanlıkların veteriner hekim kontrolünde, sağlık ve hijyen koşullarına uygun olarak yetiştirildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kurban Bayramında aralarında hakim ve savcılar ile vatandaşların bulunduğu bin 250 hak sahibinin kurbanlıklarının kesimi yapılacak. Hayvancılık alanında yeni tesislerin kurulmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesine günlük 250 büyükbaş hayvan kesim kapasiteli 4 bin 400 metrekarelik kesimhane, 3 bin 200 metrekare büyüklüğünde bin büyükbaş hayvan kapasiteli besi ünitesi kurulacak."

Doğan, söz konusu tesise hayvan atıklarının enerjiye dönüştürülmesi amacıyla biyogaz ünitesinin de yapılacağını bildirdi.

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunda biyogaz tesisi kurulacağını ve hayvan atıklarının elektrik enerjisine dönüştürüleceğini bildiren Doğan, cezaevlerindeki tesislerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanı sıra kaz, keçi, kanatlı hayvan ve balık yetiştiriciliğinin de yapıldığını sözlerine ekledi.