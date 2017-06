Hülya Koçyiğit ile Central Park'ta sağlık yürüyüşü - New York'ta tedavi gören Hülya Koçyiğit, nekahet döneminde Central Park'ta eşi Selim Soydan ile sağlık yürüyüşü yaptı - Koçyiğit: -"Allah izin verirse bir hafta sonra inşallah uçak yolculuğu yapabileceğim. Bu nekahet dönemini parkta yürüyerek geçiriyorum. Çünkü doktor sık sık yürümemi tavsiye etti" -"Şükrediyorum ve iyi ki diyorum böyle bir milletin evladıyım. Bu kadar vefalı bu kadar içten candan sevgisini gösteren bir milletin. Çok çok mutluyum." -"Ülke olarak da evet çok farklı siyasi görüşlerimiz olabilir. Dünyaya bakışımız farklı farklı olabilir. Ama aynı ülkede yaşıyoruz. Aynı ülkenin kültürünü, tarihini, ekmeğini paylaşıyoruz. Dolayısıyla bunu birlikte götürmenin yollarını da beraber bulmalıyız" -"Tabii çok büyük bir ameliyat geçirdim. Kolay değil, çabuk toparlanamayabilirim aylar sürebilir ama bu sevgi, bu dayanışma gücü, bir an önce iyileşmemi sağlayacak diye düşünüyorum" - Koçyiğit'in eşi Selim Soydan: - "Çok zor bir dönem geçirdik. Hayatta böyle zorluklar oluyor, olacak da. İnsanoğlu nefes aldığı sürece çok dua etmesi lazım. Her şeye dua etmesi lazım"

10 Haziran 2017 Cumartesi 12:36