"Hümayun Sohbetleri: Sultan Abdülhamidsiz Bir Asır"

İSTANBUL (AA) - Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Abdülhamid Han'ın 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu, Borsa İstanbul'da düzenlenen "Hümayun sohbetleri: Sultan Abdülhamit'siz Bir Asır" konulu söyleşide dedesini ve döneminin bilinmeyenlerini anlattı.

Borsa İstanbul'da düzenlenen programa, Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Moderatörlüğünü Orhan Karaağaç'ın yaptığı söyleşide Nilhan Osmanoğlu, dedesinin çok sıkıntılı bir dönemde tahta çıktığını belirterek, tahtta kaldığı dönem boyunca denge siyaseti izlediğini söyledi.



Osmanoğlu, "Sultan Abdülhamid Han İslam medeniyetiyle, Batı'nın sentezini çok iyi dengeleyen bir padişahtı. İlim için birçok şeyden fedakarlık etmiştir. Çok sıkıntılı bir dönemde tahta çıktı. Doğru hamleler yapması gerekiyordu çünkü en yakınındaki adamlar ona her an ihanet edebilirdi. Dedemin makamlarda tuttuğu kişiler aslında kontrol altında tutmak istediği düşmanlarıydı." şeklinde konuştu.

Sultan 2. Abdulhamid'in şehzadelik döneminden itibaren ticarete önem verdiğini, bunun en büyük kanıtının da borsaya girmesi olduğunu ifade eden Osmanoğlu, "Dedem borsa alanında Yahudiler iyi oldukları için o dönem onlarla çalışmış, zaten dünya dengelerini elinde tutan bir insanın borsanın içinde olması kaçınılmaz. Abdülhamid Han para kazanmasını ve nasıl tasarruf sağlanması gerektiğini bilen bir sultandı" dedi.





- "Yeni nesilden umutluyum"

Osmanlı'yı "moda" olarak görenlerin bu devleti gerçekten anlamasının mümkün olmadığını dile getiren Osmanoğlu, "Geçmişte gençlerimiz 'kızıl sultan Abdülhamid'i' okudu. Ne yazık ki bu sıfat aynen kullanıldı. Ben yeni nesilden daha çok umutluyum. Bana gelip, 'Ben Osmanlı'yı çok seviyorum' diyorlar. Bu cümle bana çok enteresan geliyor. Bu, 'Ben Roma tarihini çok seviyorum' kadar tezat bir cümle, senin çünkü. 'Ben Osmanlı'yı çok seviyorum.' Senin olan zaten. Bu senin ailen, senin geçmişin, tarihin. Bunu sevmemen enteresan olurdu zaten." ifadelerini kullandı.

"Birleşmiş Milletler'de 'Kudüs, İsrail'in başkentidir' durumuna karşı alınan karar, aslına bakarsanız Sultan Abdülhamid Han'ın bugüne getirdiği bir karardır." diyen Osmanoğlu, şunları aktardı:

"O dönemde Yahudiler 'petrol arayacağız' diye geliyorlar. Orada bir yurt kurma çabasını gören tek kişi o dönemde Abdülhamid Han. Toprak istemeye geldiklerinde Abdülhamid Han biliyor ki bu dilekleri bir dönem sonra gerçekleşecek, Sultan Abdülhamid orada yurt kurulmasın diye, tahtını kaybetti."

Osmanoğlu'na konuşmasının ardından Himmet Karadağ tarafından üzerinde lale figürü olan tablo hediye edildi.















