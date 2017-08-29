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Humus'ta rejimin cezaevindeki tutuklular isyan başlattı

- Tutuklular, tünel kazdıkları gerekçesiyle işkence gördüklerini söyledi

Humus'ta rejimin cezaevindeki tutuklular isyan başlattı

HUMUS/ANKARA (AA) - Suriye'nin orta kesimindeki Humus ilinde Beşşar Esed rejimine bağlı merkezi cezaevindeki tutuklular, işkence ve kötü muamele gördüklerini ileri sürerek isyan başlattı.

Bazı tutuklular, AA muhabirine internet üzerinden gönderdikleri ses kayıtlarında mahkumların koğuşların kapılarını kapatarak asker ve polislerin içeri girmesini engellediklerini belirtti.

Bir tutuklu, "Bulunduğumuz hapishanede tünel olduğunu iddia ediyorlar. Öyle bir şey yok. Cezaevi yönetimi tünel var bahanesiyle her gün bizlerden birkaçını alıp işkence ediyor." dedi.

Kayıtta cezaevi yönetiminin son dönemde 10 tutukluya tünel kazdıkları gerekçesiyle işkence yaptığı belirtildi.

- "Günah olduğunu bilmesek, kendimizi yakardık"

Tutuklular, "Hastaların tedavisi için getirilen ilaçların girişlerine izin verilmiyor. Günah olduğunu bilmesek kendimizi yakardık. Hükümetin baskısı altındayız." ifadesini kullandı.

Adının Ebu Ali olduğu söyleyen bir tutuklu, "Bugün bizden birini tünel bahanesi ile sorguya aldılar. Aşağıda özel polislerin beklediğini biliyoruz. Biz şu an kapıları kapattık bekliyoruz. Vinçler sayesinde bulunduğumuz katın pencerelerinden göz yaşartıcı bombalar attılar." dedi.

Cezaevinden sızdırılan görüntülerde de tutukluların kendisini yakmaya çalışan arkadaşlarına engel olduğu görülüyor.

- Görüşmeler başladı

Esed rejimi, isyanın son bulması için mahkumlarla görüşecek. Tutuklular da yönetimle görüşmeler için heyet oluşturdu.

Cezaevinde aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu yaklaşık 500 kişi kalıyor.





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Anahtar Kelimeler:
ESEDHumusIsyanMahkumlarSuriye
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