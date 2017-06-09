Hünerli elleriyle öğrencilerin geleceğine ışık oldular

ANKARA (AA) - HÜSEYİN YİĞİNER - Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaşayan bir grup ev kadını, 10 yıldır hünerli elleriyle hazırladıkları gözleme ve baklavaların satışından elde ettikleri gelirle üniversite öğrencilerinin geleceğine ışık oluyor.

10 yıl önce Çubuk Eğitim Gönüllüleri Derneği çatısı altında bir araya gelen, okuma imkanı bulamayan yada ilkokul mezunu olan 45 yaş üzerindeki kadınlar, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine katkı sunma kararı aldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde açtıkları "Hanım eller" adlı unlu mamuller imalathanesinde hazırladıkları gözleme ve baklavaların satışından elde ettikleri gelirle 85 üniversite öğrencisine her ay burs veriyor.

İlerlemiş yaşlarına ve ramazana rağmen hamur açmayı sürdüren ve her biri farklı bir hikayenin kahramanı olan kadınlar, tüm gönüllülere kapılarını açıyor.

- "Çocuğum olmadı ama bugün 85 çocuğum var"

Eğitim gönüllüsü kadınlardan 66 yaşındaki Cemile Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarını çok zor şartlarda okuttuğunu belirterek başkalarının da aynı zorlukları yaşamaması için uğraştıklarını söyledi. Erol, "Bir öğrencinin cebine harçlığını koyabilmek beni çok mutlu ediyor. Ben okumayı, doktor olmayı çok istiyordum. Kendim okuyamadım ama okumak isteyenlere yardım eli uzatıyorum." dedi.

65 yaşındaki Meryem Cesur, her gün evdeki işlerini bitirince dernek binasına gelerek akşama kadar da burada çalıştıklarını ifade etti.

Kısa bir evlilik geçirdiğini ve çocuğu olmadığını dile getiren 73 yaşındaki Nimet Yavuz da "Çocuğum olmadı ama bugün 85 çocuğum var. Onları okutmak, onlara yardımcı olmak beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Derneğe gelmenin ve bu uğurda çalışmanın kendisine huzur verdiğini dile getiren Yavuz, güçleri yettiği kadar çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

- "Biz okuyamadık ilçemizin gençleri okusun"



64 yaşındaki Saliha Çiftçioğlu, okuyup komiser olmak istediğini ancak ailesinin okutmadığını anlattı. "Biz okuyamadık ilçemizin gençleri okusun diye çalışıyoruz." diyen Çiftçioğlu, hayalini gerçekleştiremese de bursla çok sayıda polis yetiştiğini kaydetti.

Azime Derin, hazırladıkları ürünlere sevgilerini kattıklarını belirtti. "Halka hizmet hakka hizmettir diyerek çalışıyoruz." diyen Derin, iftara kadar bu şekilde hizmet sunduklarını bildirdi.

Amacının hayırlı evlatlar yetiştirmek olduğunu ifade eden 45 yaşındaki Perihan Rençber, öğrencilere destek sunmaktan mutluluk duyduğuna işaret etti.

- "Vatan sevdalısı çocuklar yetiştirmek için buradayız"

Çubuk Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Hatice Erkan da hiçbir karşılık beklemeden öğrencilere burs vermek amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır bu mücadeleyi sürdürdüklerine dikkati çeken Erkan, bu uğurda gönüllü olmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu vurguladı. Erkan, şunları kaydetti:

"Ramazan da olsa her gün sabahtan akşama kadar gönüllü olarak buraya geliyoruz. Burada bazlama, gözleme, baklava erişte, mantı gibi hamur işleri yapıp satıyoruz. Ayrıca akşamları sipariş verilirse iftar yemeği de veriyoruz. Tek amacımız Çubuklu öğrencilerimize yardım etmek. Biliyoruz ki toplum eğitimle yükselir. Biz de bu eğitme kendimizce katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ayrım yapmadan ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilere destek olmak, vatan sevdalısı çocuklar yetiştirmek için buradayız."