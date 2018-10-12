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"Hunt: Showdown" için 2.5 güncellemesi yayınlandı

- Crytek’in yeni oyunu "Hunt: Showdown" için yeni bir güncelleme yayınlandı

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İSTANBUL (AA) - Crytek’in dikkati çeken yeni oyunu "Hunt: Showdown" için yeni bir güncelleme yayınlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Crytek’in yeni oyunu "Hunt: Showdown" için yeni bir güncelleme yayınlandı. 2.5 adı verilen güncelleme ile oyuna yeni içerik ve geliştirmeler eklendi. Ayrıca güncelleme ile birlikte Hunt: Showdown Steam üzerinde yüzde 22 indirim yapıldı.

Oyunun önemli unsurlarından olan silahlar arasındaki denge elden geçirilmiş durumda bulunuyor. Birçok silahın hasar, cephane, fiyat değerleri güncelleme ile birlikte değiştiriliyor.

Bununla birlikte oyuna eklenen yeni Acemi Modu sayesinde yeni oyuncular ilk kez 1 ile 15. seviye arasında öldüklerinde avcılarını kaybetmiyorlar. Ayrıca Rus oyuncular için oyuna Rus sunucusu ekleniyor. Oyuncular bölge kısmından Rusya’yı seçip sadece Rus oyuncular ile oynayabilecek.

Bu arada, "Hunt: Showdown", oyuncuların geri bildirimleri ile sık sık güncellenmeye devam edecek.


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Anahtar Kelimeler:
CrytekHunt: Showdown
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