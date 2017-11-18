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Hurda otomobilleri saksıya dönüştürdüler

- Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Meslek Yüksekokulu kampüsüne hurda otomobillerden yapılan saksılar yerleştirildi - Rektör Prof. Dr. Bircan: - "Burayı doğa sevgisiyle öne çıkan bir yer haline getiriyoruz"

Hurda otomobilleri saksıya dönüştürdüler

AYDIN (AA) - Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Meslek Yüksekokulu kampüsüne hurda otomobillerden yapılan saksılar konuldu.

Yüksekokul Müdürü Bilge Doğanlı, kampüste yeşil alan ve güzel görüntü oluşturmak için hurdaya ayrılmış otomobillerden saksı yapmaya karar verdi. Bu kapsamda, araçların tavan kısmı kesilerek içine toprak döküldü.

Öğrenciler, ağaç dikilen hurda araçlardan saksıların yanında öz çekim yapmaya başladı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, kampüsün tamamının dumansız saha alanı olduğunu belirterek, "Burada kesinlikle sigara içilmiyor. Burayı doğa sevgisiyle öne çıkan bir yer haline getiriyoruz. Merkez kampüsünde de kuş yuvaları yaptık. Doğayı ve hayvanları seven bir üniversite inşa ettik." dedi.

Doğanlı ise kampüsü öğrencinin mutlu olacağı ve kendisini özel hissedeceği bir alan haline getirmeyi hedeflediklerini kaydederek, "Hurda arabaları saksı haline getirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kampüste 2 hurda otomobilin daha saksıya dönüştürüldüğünü ifade eden Doğanlı, yakında bir kamyonet ve sandallarla da aynı görüntüyü oluşturacaklarını bildirdi.


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Anahtar Kelimeler:
HurdaOtomobilSaksı
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