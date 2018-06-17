"Hurda teşvik programı pazara dinamizm getirecek"

İSTANBUL (AA) - MÜCAHİD EKER - Citroen Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri,16 ve üzeri yaştaki aracını hurdaya çıkaran ya da ihraç edenlere aynı cins yeni bir araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi uygulanmasının pazara dinamizm getireceğini söyledi.

Emre Doğueri, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye otomotiv pazarının 2018'in ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 daraldığını hatırlatarak, ithal oranlarının yüksek bir seviyede bulunması, ithalatçıların da en büyük girdisinin döviz kuru olması dolayısıyla döviz kurundaki artışların satışları direkt etkilediğini ifade etti.

Ekonomide gelecek dönemdeki kontekstin otomotiv satışlarında tekrar bir canlanma getireceğini tahmin ettiklerini aktaran Doğueri, Türkiye'nin talep dinamiklerinin kuvvetli olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de son 10 yıldır artan bir otomotiv pazar olduğuna işaret eden Doğueri, "Evet, kurda ciddi artış var ama son 10 yılda da 900-950 bin bandına ulaşmış bir otomotiv satışı var. Türkiye bu anlamda çok büyük ve pazar bu dinamiğin getirdiği itme ile muhakkak yoluna devam edecek. Temmuz ayından itibaren otomotiv pazarının rakamsal olarak nereye gideceğini görmeye başlarız." diye konuştu.

Doğueri, avro kuru ve ÖTV'nin kontrol edemedikleri parametreler olduğunu belirterek, "Dolayısıyla biz kontrol edebileceğimiz diğer parametrelere odaklanıyoruz. Sürekli avro kurunu kafayı takacak olursak bu sefer işin etkili olabileceğimiz diğer manivelalarını kullanamayız." dedi.





- "Hurda teşviki büyük fırsat"





Emre Doğueri, 16 ve üzeri yaştaki aracını hurdaya çıkaran ya da ihraç edenlere aynı cins yeni bir araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi uygulanacak olmasına ilişkin soru üzerine "Hurda teşvik programının yılın geri kalan bölümünde pazara dinamizm getireceğini ve 2017 pazar performansına ulaşacak bir ortam oluşabileceğini öngörüyoruz." dedi.

Çok olumlu gördükleri ve sevinçle karşıladıkları hurda teşvikinin otomotiv pazarındaki düşüşü dengeleyebilecek veya artıya geçirebilecek faktörlerden biri olduğunu vurgulayan Doğueri, bu uygulamanın hem markalar hem de müşteriler için son derece büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Citroen olarak satışa sundukları neredeyse tüm modellerin hurda teşvikinden en üst seviyede yararlandığını aktaran Doğueri, ürün gamlarının yüzde 80’inin bu uygulamada 8-10 bin liralık indirim diliminde yer almasının Citroen'in satışlarına olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.





- "Pazar payımızı artıracağız"





Doğueri, Citroen olarak bu yılın ilk 5 ayını planlarına uygun şekilde geçirdiklerini ve toplamda yüzde 2,1’lik pazar payına ulaştıklarını dile getirdi.



Bu yıl sonunda 900 bin seviyesinde gerçekleşmesini tahmin ettikleri Türkiye otomotiv pazarından yüzde 2,5 seviyesinde pay alma hedeflerini koruduklarını aktaran Doğueri, bu oranı 2019’da yüzde 4 seviyesine, 2020’de ise yüzde 5’in üzerine çıkarmayı amaçladıklarını bildirdi.



Bu hafta lanse ettikleri C-Hacthback modeli yeni C4 Cactus’ün sağlayacağı ivme ile Citroen’in Türkiye’deki ürün gamının 2018’de pazarın yüzde 58’ini kapsayacak duruma geleceğini ifade eden Doğueri, “Bu oran, Yeni Berlingo ve C5 Aircross modellerinin gelmesiyle 2019 yılında yüzde 65, 2020 yılında ise yeni C segmenti aracımızın gelmesiyle yüzde 85 seviyesine çıkacak. Kapsama oranımızın artmasıyla satışlarımız da organik olarak büyüyecek.” diye konuştu.



Doğueri, yeni C4 Cactus modelinde bu yıl için 2 bin adet satışla C-Hacthback segmentinde yaklaşık yüzde 4 pay hedeflediklerini söyledi.





- "Citroen, C4 Cactus ile C-HB segmentine iddialı şekilde geri döndü"





Yeni Citroen C4 Cactus'ün ileri konforlu bir hatchbaçk otomobil olarak, markanın geçmişte en güçlü olduğu C-Hacthback segmentine iddialı bir şekilde geri döndüğünü ifade eden Doğueri, cesur tasarımına ek olarak statü etkisinin de fark edilebildiği C4 Cactus’te 3 majör yenilik bulunduğunu aktardı.

Doğueri, şunları kaydetti:

"20'ye yakın patente konu olan yeni kademeli hidrolik destekli süspansiyon sistemi 'uçan halı hissi' ile çok konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Yüksek yoğunluklu sünger katkılı 'Advanced Comfort' yeni koltuklar ilk kez C4 Cactus modelimizde kullanılıyor. Bu sebeple, koltuklar için adeta 'şifalı' bile denilebilir. Ayrıca aracın akustiğinde de çok önemli iyileştirmeler yapıldı. İspanya’nın Madrid kentinde üretilen C4 Cactus, eski C4’le aynı diz mesafesine sahip, 2,6 metrelik dingil mesafesi de C-HB araçlarla aynı seviyede."

Citroen Türkiye Genel Müdürü Doğueri, "C4 Cactus modelinde de kullanılan, yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltan EAT6 tam otomatik şanzıman seçeneğine ile birlikte sunulan 1.2 litre 3 silindirli turbo benzinli PureTech 110 S&S motor, geçtiğimiz hafta açıklanan “Engine Of The Year” ödüllerinde kendi kategorisinde dördüncü kez ”Yılın Motoru” ödülünü kazandı." diye konuştu.