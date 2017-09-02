Hurdadan topladıkları malzemelerle engelli aracı ürettiler

TRABZON (AA) - DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenleri, hurdadan topladıkları malzemelerle güneş enerjisiyle çalışan engelli aracı üretti.

Akçaabat Mesleki Eğitim Merkezi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi İhsan Türker ve Elektrik Elektronik Teknolojisi Alan Şefi Halil İbrahim Yiğiter'in okulun önünden geçen bir engelliyi görmeleriyle başlayan çalışma, güneş enerjisiyle çalışan ve engellilerin günlük yaşamlarında işini kolaylaştırmayı amaçlayan projeye dönüştü.

Merkezin müdürü İbrahim Durukan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğretmen arkadaşlarımız proje ile geldiklerinde, bizler de okul aile birliğimizle elimizden gelen tüm desteği sağladık. Hurda ve atık malzemelerin kullanıldığı projeyle, yarışma sonunda güzel bir derece elde ettik." dedi.

- "3 bin liraya mal ettik"

Durukan, sıfırdan başladıkları aracı yaklaşık 3 bin liraya mal ettiklerini ifade ederek, destek verildiği takdirde aracın üretimini yapabileceklerini ayrıca arızalı engelli araçlarını da tamir edebileceklerini söyledi.

Yiğiter, yaşlı bir engellinin durumundan etkilenerek, "Yola çıkarsam şarjım bitecek mi?" sorununu ortadan kaldırmak amacıyla projeyi gerçekleştirerek, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Yiğiter, "Yenilenebilir enerji kaynaklarını araştırdık ve güneş enerjisinin bu proje için uygun olabileceğine karar verdik. Ama daha önce böyle bir proje yapmadığımız için hurdacıya gidip engelli aracı ile ilgili araştırmalar yaptık." diye konuştu.

- "Hurdacıları gezerek malzeme topladık"

Engellilerin yaşadıkları zorlukları yakından anlamak amacıyla Trabzon Anadolu Engelliler Derneğine giderek, orada engelli bireylerle görüştüklerini kaydeden Yiğiter, görüştükleri kişilerin projeyi anlatınca çok sevindiklerini kaydetti.

Gözlemleri sonucunda proje daha sıkı bağlandıklarını belirten Yiğiter, "Dernekteki insanlar ve Büyükşehir Belediyesinin Sosyal İşler Birimi bizlere ellerinde bulunan bozuk araçları verdiler. Çalışan ve bize lazım olan parçalarını aldık. Bulamadığımız parçaları da hurdacılar sitesine gidip, aracın malzemelerini tek tek topladık." diye konuştu.

- "Her şey tamam derken aracın beyni eksik kaldı"

Yiğiter, her şeyi tamamladıktan sonra aracın ileri ve geri hareketini sağlayan, ani kalkışıyla durmasını engelleyen Elektronik Kontrol Ünitesi olan (ECU) beyni bulamadıklarını vurguladı.

İnternette uzun süre bu cihazı bulmak için araştırma yaptıklarını belirten Yiğiter, "Cihazın sıfırı çok pahalıydı, ikinci eline ise güvenemediğimiz için almadık. Ayrıca bin 200 liraydı. Tam umudumuzu kaybetmişken, hurdacılar sitesinde çalışmayan bir engelli aracında beyni bulduk. Aracı tamamlamanın heyecanıyla o gün ellerimin titrediğini hatırlıyorum. Aracımızı test sürüşlerinden geçirerek, tamamladık. Engelli bireylere katkımız olduysa ne mutlu bizlere." dedi.

Türker ise bilgisayar üzerinde çizimler yaparak yol haritası belirlediklerini ifade etti.

Türker, aracın şasisini, tekerlekleri ve yürür aksanını oluşturduktan sonra ilk denemelerini merkezin bahçesinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Güneş panelini monte ederek aracın şarj kapasitesini test ettiklerini anlatan Türker, "Gördük ki iki adet güneş paneliyle 2 aküyü 3 saat gibi kısa bir sürede güneşli bir havada şarj edilebiliyor. Akülerin ise gün ışığından dolayı bitme gibi bir sorunu yok." şeklinde konuştu.

Ekonomik ve güzel görünümlü engellilerin kullanımına uygun bir araç yaparak engellilerin korkusuzca yola çıkmalarını istediklerini belirten Türker, şöyle devam etti:

"Bu aracın yapımına sıfırdan başladık ve 3 ayda yürür duruma getirdik. Panelimiz gün ışığından sürekli yararlandığı için şarj gibi bir sorunumuz olmuyor. Üzerinde iki adet de akü bulunuyor. Gün ışığını aldığı takdirde aracımızla gidebildiğimiz kadar gidebiliriz. Ayrıca ne kadar yol alıyor diye bir ölçüm yapmadık."

Aracın üzerinde bulunan en pahalı malzemenin panel olduğuna dikkat çeken Türker, "Aracın üzerine iki adet güneş paneli taktık. Bunlar hem üstünde hem de yan kısmında bulunuyor. En pahalı malzememiz de bin 100 liraya aldığımız güneş panelimizdir. En ucuz malzememiz ise plastikten oluşan camımız. Aracın projesi elimizde, destek verildiği takdirde devamını yapıp, engellilerimizin hayatına katkı sağlayabiliriz. Amacımız insanlığa hizmet etmek." dedi.