"Hürkuş: Göklerdeki Kahraman" 25 Mayıs'ta sinemalarda

İSTANBUL (AA) - Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden, Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi Vecihi Hürkuş'un hayatını konu edinen "Hürkuş: Göklerdeki Kahraman" adlı film 25 Mayıs'ta vizyona girecek.

Çekimleri geçen yıl yapılan filmin detayları, Ortaköy Feriye Palace'ta gerçekleştirilen basın toplantısında aktarıldı.

Filmin yönetmeni Kudret Sabancı, toplantıda yaptığı konuşmada, Vecihi Hürkuş'un gizli ve unutulmuş bir kahraman olduğunu söyledi.

Hürkuş'un hayatının maceralarla dolu olduğuna işaret eden Sabancı, "Kurmaca değil, gerçek bir karakter Vecihi. Bu filmde onun hayatı ön plana çıkıyor. Bunu en iyi şekilde beyaz perdeye yansıttığımıza inanıyorum. Geniş bir kadro, güzel bir hikaye ve güzel bir prodüksiyonla çalıştık. Çıkan sonuç da gayet tatmin edici oldu." diye konuştu.

Filmde "Vecihi" karakterini canlandıran Hilmi Cem İntepe de oynadığı rolden dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.

İntepe, filmde çok büyük bir emek olduğuna dikkati çekerek, "Sonuçta gerçek bir kahraman Vecihi Hürkuş. Onun ruhunu yaşamak, onunla aynı şeyleri hissetmek değişik bir duyguydu benim için. Bazı sahnelerde zorlandım. Ben de ilk kez izledim görüntüleri ve çok heyecanlandım. İnşallah karşılığını alırız ve seyirci filmden memnun ayrılır." ifadelerini kullandı.

Başrol oyuncularından Gizem Karaca ise filmin duygusal tarafında yer aldığını vurgulayarak, "Gerçekten çok severek oynadık. İlk kez bir dönem filminde oynadım. O yüzden kendimi görünce heyecanlandım. Filmin her saniyesi bizim için çok değerliydi. Yaşadığım en farklı set deneyimim oldu." dedi.

- Özel bir görsel efekt teknolojisi kullanıldı

Görüntü yönetmeni Tolga Kutluay da dönem filmi çekmenin zorluklarına değinerek, iyi bir iş çıkarmak için gerekli bütün teknikleri kullandıklarını anlattı.



Filmin görsel efekt sorumlusu Mehmet Çetin ise filmde özel bir görsel efekt teknolojisi kullandıklarını ifade ederek, "Seyircilerin filmle birlikte aksiyonun içine girebilmesi için çabaladık. Çok detaylı ve kapsamlı bir çalışma oldu. Aksiyonları hazırlarken kıvamında bırakmaya özen gösterdik. Kaliteli görsellerle dramı çok iyi birleştiren bir film oldu. Biz filmi çok sevdik, umarım seyirci de teveccüh gösterir." değerlendirmesinde bulundu.

Filmden görüntülerin de paylaşıldığı basın toplantısına Rıza Akın ve Zeyno Eracar'ın yanı sıra filmin diğer oyuncuları katıldı.

Eğrikapı Prodüksiyon tarafından hayata geçirilen filmde ayrıca Ali Nuri Türkoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Birol Ünel, Bora Akkaş, Cem Uçan, Efecan Dianzanza, Eray Türk, Gurur Aydoğan, Hakan Yufkacıgil, Levent Can, Miray Daner ve Murat Arkın da rol alıyor.

Müziklerinde Gökhan Kırdar'ın imzası bulunan "Hürkuş: Göklerdeki Kahraman", Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve son uçuşunu gerçekleştiren, Türkiye'nin ilk özel havayolu şirketini kuran, TBMM tarafından üç kez takdirname verilen Vecihi Hürkuş'un, Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı'ndaki kahramanlık öykülerini anlatıyor.

"Hürkuş: Göklerdeki Kahraman" adlı film 25 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak.

