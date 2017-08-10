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HÜRKUŞ'un jet versiyonu "HÜRJET" geliyor

- TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: - "HÜRJET'imiz başladı. HÜRKUŞ’un jet versiyonu, yeni başlattık onu. Kendi kaynaklarımızla başlattığımız bir ön çalışma"

HÜRKUŞ'un jet versiyonu

ANKARA (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) Genel Müdürü Temel Kotil, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı'nın (HÜRKUŞ) jet versiyonu "HÜRJET" için ön çalışma başlattıklarını bildirdi.

Kotil, TUSAŞ'ta düzenlenen Ulusal Kali̇te Hareketi̇ İyi̇ Ni̇yet Bi̇ldi̇rgesi̇ İmza Töreni'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Boeing'in yeni uçak projesi için yaptıkları ortaklık teklifine yanıt beklediklerini belirten Kotil, yıllık yüzde 25'lik büyüme hedefi için normalin dışına çıkarak bu ve benzeri girişimleri sürdüreceklerini söyledi.

Bunun yanında ANKA, HÜRKUŞ, T-625 Helikopteri gibi özgün ürünler bulunduğuna dikkati çeken Kotil, şöyle konuştu:

“HÜRJET'imiz başladı. HÜRKUŞ'un jet versiyonu. Yeni başlattık onu. Kendi kaynaklarımızla başlattığımız bir ön çalışma. HÜRKUŞ'un bizde sıfırdan yapılmış aviyonikleri var. Tümüyle Türk malı. Teslimatları bize yıl sonunda başlayacak. Bizim Hava Kuvvetlerine teslimatımız haziran ayında başlıyor ama 15 HÜRKUŞ'u teslim edeceğiz. Aviyonikleri hazır olduğu için jet versiyonunu yapacağız. İyi bir çalışma olacak ama henüz ön çalışmada. Öncelik eğitim uçağı. Bizimki bir ön çalışma, daha Hava Kuvvetleri ve Savunma Sanayii Müsteşarlığının bir talebi yok. Durmadan uçak yapıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
HÜRJETHürkuşTemel Kotil
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