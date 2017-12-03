SANA (AA) - Yemen'de Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bulunan el-Berake nükleer santraline kruz füzesi fırlattıklarını iddia etti.
Husilere ait El-Mesira televizyon kanalının haberinde, "Füze gücümüz (Husilere bağlı) Abu Dabi'deki el-Beraka nükleer santraline kruz tipi füze fırlattı. Füze hedefine ulaştı." ifadelerine yer verildi.
Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.
BAE yetkililerinden olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Husiler dün, eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'i, "Riyad ve Abu Dabi yönetimlerinin kendisini getirdiği bu noktanın sonuçlarına katlanmakla" tehdit etmişti.
Yemen'de meşru hükümete karşı birlikte hareket eden Husiler ile eski cumhurbaşkanı Salih yanlıları arasındaki çatışmalar önceki gün Sana'da yeniden alevlenmişti.
Taraflar arasında Ali Abdullah Salih'in yeğeni Tuğgeneral Tarık Muhammed Abdullah Salih'in Sana'nın güneyindeki evinin yakınında ve çevre mahallelerde yeniden çatışmaların çıktığı, çatışmalar neticesinde Salih güçlerinin bazı bölgeleri ele geçirdiği kaydedilmişti.