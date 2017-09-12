"Husiler, müttefiklerine darbe hazırlığındalar"

MARİB (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Salih, Husilerin başkent Sana'ya girmelerine yardımcı olan müttefiklerine darbe yapma hazırlığında olduklarını belirtti.

Marib Yerel Yönetim üyeleri ile düzenlediği toplantıda konuşan Salih, "Husiler ne anlaşmaya ne de verdikleri söze saygı gösteriyor. Düşmanlarını bitirmek ve tasfiye etmek için ateşkes sürelerini kullanıyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih, "devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih ve bazı kabileleri" işaret ederek, "Husiler, Sana'ya girmelerine yardım eden müttefiklerine darbe yapmaya hazırlanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Bu darbenin Husilerin Sana'yı ele geçirmelerinin 3'üncü yılında olacağını iddia eden Salih, Husilerin kutlamaların gerçekleşeceği 21 Eylül için hazırlık yaptıklarını kaydetti.

Yemen'in, Husilerin yol açtığı yıkımdan dolayı zor bir süreç yaşadığını aktaran Salih, meşru yönetimin ve kanun devletinin yeniden gelmesi için mücadele ettiklerini dile getirdi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.





