Husilerden müttefiki eski Cumhurbaşkanı

SANA (AA) - Yemen'de Husilerin, müttefiki eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'i alıkoyacakları yönündeki iddialar yalanlandı.

Husilerin Siyasi Konsey Üyesi Muhammed el-Behiti, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Ensarullah'ın (Husiler) Ali Abdullah Salih'i gözaltına alacağı yönünde medyada çıkan haberler asılsızdır. Böyle bir şey yapma niyetimiz yok. Salih bizim ahlakımızı iyi bilir. Yoksa bir saat Sana'da kalmazdı." ifadelerini kullandı.

Bazı Arap kanalları ve yerel medyada, Husilerin Ali Abdullah Salih'i alıkoyarak, Sada kentindeki karargahlarına götürme kararı aldıkları yönünde iddialara yer verilmişti.

Husiler ile müttefiki devrik Cumhurbaşkanı Salih arasında bir süredir karşılıklı sert açıklamalarla gerginlik yaşanıyordu.

Husilerin silahlı kanadı Halk Komiteleri, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Husileri "milis" şeklinde nitelendiren Salih'in "kırmızı çizgiyi aştığını" ifade etmişti.

Daha önce karşılıklı sert açıklamalarda bulunan GHK Genel Sekreteri Arif ez-Zevka ve Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam başta olmak üzere her iki taraftan önemli isimlerin Sana'da 29 Ağustos'ta katıldığı toplantının ardından yayımlanan açıklamada, taraflar arasında bir süredir yaşanan gerginliğe son veren bir anlaşma yapıldığı kaydedilmişti.